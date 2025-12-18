Як Україні допоможуть європейські війська: Зеленський розповів деталі

Якщо вдасться досягти домовленостей про присутність європейських військ на території України, це не означає, що вони будуть воювати.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Водночас такий крок має зменшити ймовірність нової агресії РФ. Про це під час спілкування з журналістами у Брюсселі заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми не вважаємо, що Європа має замінити Сполучені Штати Америки. І безумовно так само й ставимося до гарантій безпеки Сполучених Штатів Америки, що буде Article 5-like, і нам не знадобиться європейська підтримка. Це різні речі", — зазначив Зеленський.

При цьому президент наголосив, що, не варто реагувати на сигнали Росії щодо виключення європейців з цього процесу.

"Які б Росія сигнали не передавала, ми їх розуміємо, що вони хотіли б виключити присутність європейців. Це не можна робити. Це різні речі. Це не означає, що якщо буде знову агресія Росії, що Європа зможе своєю присутністю воювати. Ніхто про це не говорить. Присутність Європи зменшує шанси на 100-відсоткову агресію Російської Федерації. Безумовно", — сказав президент.

За його словами, кількість країн, прапорів та велика присутність, яку декларують у "коаліції рішучих", створює значні ризики для Росії, аби розпочати нову агресію проти України.

