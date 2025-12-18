logo_ukra

BTC/USD

88514

ETH/USD

2961.2

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.59

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Як Україні допоможуть європейські війська: Зеленський розповів деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Як Україні допоможуть європейські війська: Зеленський розповів деталі

Президент Володимир Зеленський не вважає, що європейські війська мають воювати за Україну

18 грудня 2025, 17:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Якщо вдасться досягти домовленостей про присутність європейських військ на території України, це не означає, що вони будуть воювати.

Як Україні допоможуть європейські війська: Зеленський розповів деталі

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Водночас такий крок має зменшити ймовірність нової агресії РФ. Про це під час спілкування з журналістами у Брюсселі заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми не вважаємо, що Європа має замінити Сполучені Штати Америки. І безумовно так само й ставимося до гарантій безпеки Сполучених Штатів Америки, що буде Article 5-like, і нам не знадобиться європейська підтримка. Це різні речі", — зазначив Зеленський.

При цьому президент наголосив, що, не варто реагувати на сигнали Росії щодо виключення європейців з цього процесу.

"Які б Росія сигнали не передавала, ми їх розуміємо, що вони хотіли б виключити присутність європейців. Це не можна робити. Це різні речі. Це не означає, що якщо буде знову агресія Росії, що Європа зможе своєю присутністю воювати. Ніхто про це не говорить. Присутність Європи зменшує шанси на 100-відсоткову агресію Російської Федерації. Безумовно", — сказав президент.

За його словами, кількість країн, прапорів та велика присутність, яку декларують у "коаліції рішучих", створює значні ризики для Росії, аби розпочати нову агресію проти України.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський переконаний, що Сполучені Штати Америки можуть змусити російського диктатора Володимира Путіна зупинити війну проти України. Поки що Путін не збирається припиняти війну, але його можна змусити це зробити, заявив Зеленський. За його словами, зупинити диктатора РФ можуть Сполучені Штати Америки. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/live/z24b62bG7Os
Теги:

Новини

Всі новини