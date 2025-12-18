Как Украине помогут европейские войска: Зеленский рассказал детали

Если удастся достичь договоренностей о присутствии европейских войск на территории Украины, это не значит, что они будут воевать.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

В то же время, такой шаг должен уменьшить вероятность новой агрессии РФ. Об этом в ходе общения с журналистами в Брюсселе заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы не считаем, что Европа должна заменить Соединенные Штаты Америки. И, безусловно, так же и относимся к гарантиям безопасности Соединенных Штатов Америки, что будет Article 5-like, и нам не понадобится европейская поддержка. Это разные вещи", — отметил Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что не стоит реагировать на сигналы России об исключении европейцев из этого процесса.

"Какие бы Россия сигналы ни передавала, мы их понимаем, что они хотели бы исключить присутствие европейцев. Это нельзя делать. Это разные вещи. Это не значит, что если будет снова агрессия России, что Европа сможет своим присутствием воевать. Никто об этом не говорит. Присутствие Европы уменьшает шансы на 100-процентную агрессию РФ", — сказал.

По его словам, количество стран, флагов и большое присутствие, декларируемое в "коалиции решительных", создает значительные риски для России, чтобы начать новую агрессию против Украины.

