Как Украине помогут европейские войска: Зеленский рассказал детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Как Украине помогут европейские войска: Зеленский рассказал детали

Президент Владимир Зеленский не считает, что европейские войска должны воевать за Украину

18 декабря 2025, 17:37
Автор:
Маламура Сергій

Если удастся достичь договоренностей о присутствии европейских войск на территории Украины, это не значит, что они будут воевать.

Как Украине помогут европейские войска: Зеленский рассказал детали

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

В то же время, такой шаг должен уменьшить вероятность новой агрессии РФ. Об этом в ходе общения с журналистами в Брюсселе заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы не считаем, что Европа должна заменить Соединенные Штаты Америки. И, безусловно, так же и относимся к гарантиям безопасности Соединенных Штатов Америки, что будет Article 5-like, и нам не понадобится европейская поддержка. Это разные вещи", — отметил Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что не стоит реагировать на сигналы России об исключении европейцев из этого процесса.

"Какие бы Россия сигналы ни передавала, мы их понимаем, что они хотели бы исключить присутствие европейцев. Это нельзя делать. Это разные вещи. Это не значит, что если будет снова агрессия России, что Европа сможет своим присутствием воевать. Никто об этом не говорит. Присутствие Европы уменьшает шансы на 100-процентную агрессию РФ", — сказал.

По его словам, количество стран, флагов и большое присутствие, декларируемое в "коалиции решительных", создает значительные риски для России, чтобы начать новую агрессию против Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский убежден, что Соединенные Штаты Америки могут вынудить российского диктатора Владимира Путина остановить войну против Украины. Пока что Путин не собирается прекращать войну, но его можно заставить это сделать, заявил Зеленский. По его словам, остановить диктатора РФ могут Соединенные Штаты Америки.



Источник: https://www.youtube.com/live/z24b62bG7Os
