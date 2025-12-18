Путіна можна змусити закінчити війну: Зеленський назвав умову

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Сполучені Штати Америки можуть змусити російського диктатора Володимира Путіна зупинити війну проти України.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Поки що Путін не збирається припиняти війну, але його можна змусити це зробити, заявив Зеленський під час спілкування з журналістами у Брюсселі. За його словами, зупинити диктатора РФ можуть Сполучені Штати Америки.

"І я на це розраховую. Я реально розраховую на тиск від США", — сказав Зеленський.

Нині, за словами українського президента, США переважно діють у ролі медіатора. Зеленський наголосив, що дуже хотів би, аби Америка посилила тиск на Росію.

"Путін не хоче зупиняти війну. Але він може це зробити, якщо США більше натиснуть", — наголосив Зеленський.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що його не дивує позиція офіційного Вашингтона щодо неприпустимості членства України у НАТО. Адже це не лише позиція нинішньої адміністрації США. Президент заявив, що ще до початку повномасштабного вторгнення Росії отримав від тодішнього президента США Джо Байдена чітку відповідь щодо перспектив членства України в НАТО.

Український лідер зазначив, що під час перших розмов з Джо Байденом він відкрито порушував питання вступу України до Північноатлантичного Альянсу, адже курс на НАТО закріплений у Конституції і розглядається Києвом як реальна гарантія безпеки.

Видання "Коментарі" також писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа висловила готовність надати Україні гарантії безпеки, що юридично зобов'язують, засновані на п'ятій статті Північноатлантичного договору.