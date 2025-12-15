Гарантии безопасности от США на основе 5 статьи НАТО: стоит ли соглашаться на такую альтернативу

Администрация президента США Дональда Трампа выразила готовность предоставить Украине юридически обязывающие гарантии безопасности, основанные на пятой статье Североатлантического договора. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации, сообщает Axios. Стоит ли Украине соглашаться на такую альтернативу возможному членству в НАТО? В чем может быть подвох такой инициативы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Гарантии безопасности для Украины. Фото: из открытых источников

Выбор перед нами небольшой

Политолог Дмитрий Воронков говорит, что, если смотреть на ситуацию так, если бы у нас был выбор между членством в НАТО и договором о гарантиях безопасности на основе пятой статьи, то, безусловно, стоило бы выбрать первое, то есть, полноценное членство в Альянсе.

"Но нужно быть реалистами и даже, если бы не было войны, для вступления в НАТО у нас было бы много и других преград. Поэтому, если рассматривать альтернативу НАТО, то Украине необходимо принять это предложение. Это неплохая альтернатива с учётом тех реалий, которые есть. По большому счёту, выбор перед нами небольшой – либо ничего, либо такие гарантии безопасности на основе статьи о коллективной обороне", – отметил эксперт.

При этом он призывает обратить внимание на важный нюанс – как юридически эти гарантии могут быть закреплены и как прописаны. Потому что пятая статья, в которой говорится о принципе коллективной обороны, касается именно членов НАТО. Поэтому должен быть отдельно прописанный пункт по Украине, которая не является членом НАТО.

"Нужно понимать, что данная гарантия безопасности всё-таки не является панацеей по той простой причине, что, согласно уставу блока, сам принцип коллективной обороны не означает прямое вмешательство в войну третьих стран, то есть союзников стран-членов НАТО. Это означает, что каждое государство на своё видение принимает какие-то меры и оказывает необходимую помощь. Это может быть военная, экономическая поддержка. Что-то похожее мы имеем на сегодняшний момент, хоть это юридически это никак не закреплено. Нам оказывают те или иные страны вооруженную, экономическую помощь. Мы получаем разведданные и так далее. И здесь важно на будущее иметь юридические обязательства ряда стран о предоставлении нам помощи. Кроме того, параллельно с этой статьёй ещё идёт речь о защите неба. Это может идти отдельным пунктом, что даёт нам определённый бонус. Ведь очень важно для страны — быть защищённой от таких массированных обстрелов", – отметил эксперт.

Подытоживая, Дмитрий Воронков отметил, что те гарантии, которые обсуждают в СМИ – это, наверное, единственная гарантия безопасности, которую реально могут дать США. Что касается Европы, тут можно уже проявлять свои дополнительные инициативы, возможно инициировать создание каких-то блоков, но это вопросы перспективы.

Главное – прийти к согласию с США

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-замминистра информполитики (с 2015 по 2016 гг.), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова так прокомментировала ситуацию:

"В любом случае, сейчас все члены НАТО не проголосуют за вступление Украины в Альянс. Как минимум, потому что там есть Венгрия и Словакия. К тому же – против США. Соответственно, мы никак не вступим сейчас в НАТО, но в принципе, если нам не будут против нашей воли умалять нашу армию, если у нас останется наша ракетная программа, то гарантии безопасности со стороны США – это хорошая альтернатива. Потому что вместе с гарантиями безопасности от США мы, скорее всего, получим такие же гарантии безопасности от крупных стран Европейского Союза и от Великобритании".

Татьяна Попова продолжает, соответственно, сейчас те предложения от США, которые обсуждаются в СМИ, это хорошая альтернатива, но, конечно, отмечает эксперт, в прогнозном периоде, когда в Белом доме уже не будет Трампа, то Украине стоит все-таки полноценно вступить в Альянс.

"Однако, нужно дождаться, чем закончатся переговоры, ведь мы даже не знаем, согласится ли Россия на те пункты плана, которые согласовываются между Зеленским и американской делегацией. Но главное здесь, чтобы США согласились выполнять то, что они согласовали с нами. И, если Россия в таком случае начнет тормозить процесс, то соответственно это будет уже проблема России. И россиян будут ждать новые санкции. Главное, чтобы у нас была договоренность с США и одинаковое видение дальнейшей ситуации", – констатировала собеседница портала "Комментарии".

