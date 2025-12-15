Гарантії безпеки від США на основі 5 статті НАТО: чи варто погоджуватися на таку альтернативу

Адміністрація президента США Дональда Трампа висловила готовність надати Україні юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, що ґрунтуються на п'ятій статті Північноатлантичного договору. Про це заявив високопосадовець американської адміністрації, повідомляє Axios. Чи варто Україні погоджуватись на таку альтернативу можливому членству в НАТО? У чому може бути підступ такої ініціативи? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Гарантії безпеки для України. Фото: з відкритих джерел

Вибір перед нами невеликий

Політолог Дмитро Воронков говорить, що, якщо дивитися на ситуацію так, якби ми мали вибір між членством у НАТО і договором про гарантії безпеки на основі п'ятої статті, то, безумовно, варто було б обрати перше, тобто повноцінне членство в Альянсі.

"Але треба бути реалістами і навіть, якби не було війни, для вступу до НАТО ми мали б багато інших перешкод. Тому, якщо розглядати альтернативу НАТО, то Україні необхідно прийняти цю пропозицію. Це непогана альтернатива з урахуванням тих реалій, які є. За великим рахунком вибір перед нами невеликий – або нічого, або такі гарантії безпеки на основі статті про колективну оборону", – зазначив експерт.

При цьому він закликає звернути увагу на важливий нюанс – як юридично ці гарантії можуть бути закріплені та прописані. Тому що п'ята стаття, в якій йдеться про принцип колективної оборони, стосується саме членів НАТО. Тому має бути окремо прописаний пункт щодо України, яка не є членом НАТО.

"Потрібно розуміти, що гарантія безпеки все-таки не є панацеєю з тієї простої причини, що, згідно зі статутом блоку, сам принцип колективної оборони не означає пряме втручання у війну третіх країн, тобто союзників країн-членів НАТО. Це означає, що кожна держава на своє бачення вживає якихось заходів та надає необхідну допомогу. Це може бути військова, економічна підтримка. Щось схоже ми маємо на сьогоднішній момент, хоч це юридично це ніяк не закріплено. Нам надають ті чи інші країни збройну, економічну допомогу. Ми отримуємо розвіддані тощо. І тут важливо на майбутнє мати юридичні зобов'язання низки країн щодо надання нам допомоги. Крім того, паралельно з цією статтею ще йдеться про захист неба. Це може бути окремим пунктом, що дає нам певний бонус. Адже дуже важливо для країни бути захищеною від таких масованих обстрілів", – зазначив експерт.

Підсумовуючи, Дмитро Воронков зазначив, що гарантії, які обговорюють у ЗМІ – це, напевно, єдина гарантія безпеки, яку реально можуть дати США. Щодо Європи, тут можна вже виявляти свої додаткові ініціативи, можливо, ініціювати створення якихось блоків, але це питання перспективи.

Головне – дійти згоди зі США

Медіаексперт, член Ради з питань свободи слова при президенті Володимирі Зеленському, екс-заступник міністра інформполітики (з 2015 по 2016 рр.), радник міністра оборони України (2014-2015) Тетяна Попова так прокоментувала ситуацію:

"У будь-якому разі зараз всі члени НАТО не проголосують за вступ України в Альянс. Як мінімум, тому що там є Угорщина і Словаччина. До того ж – проти США. Відповідно, ми ніяк не вступимо зараз в НАТО, але в принципі, якщо нам не будуть проти нашої волі зменшувати нашу армію, якщо у нас залишиться наша ракетна програма, то гарантії безпеки з боку США – це хороша альтернатива. Тому що разом з гарантіями безпеки від США ми, скоріше за все, отримаємо такі ж самі гарантії безпеки від великих країн Європейського Союзу і від Великої Британії".

Тетяна Попова продовжує, відповідно, на даний момент ті пропозиції від США, які обговорюються у ЗМІ, це хороша альтернатива, але, звісно, наголошує експерт, у прогнозному періоді, коли у Білому домі вже не буде Трампа, то Україні варто все-таки повноцінно вступити в Альянс.

"Проте треба дочекатися, чим закінчується перемовини, адже ми навіть не знаємо чи погодиться Росія на ті пункти плану, які наразі узгоджуються між Зеленським і американською делегацією. Але головне тут, щоб США були згодні виконувати те, що вони узгодили з нами. І, якщо Росія у такому разі почне гальмувати процес, то, відповідно, це буде вже проблема Росії. І росіян будуть очікувати нові санкції. Головне, щоб у нас була домовленість із США і однакове бачення подальшої ситуації", – констатувала співрозмовниця порталу "Коментарі".

