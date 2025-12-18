logo

BTC/USD

88514

ETH/USD

2961.2

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.59

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путина можно заставить окончить войну: Зеленский назвал условие
commentss НОВОСТИ Все новости

Путина можно заставить окончить войну: Зеленский назвал условие

По словам Владимира Зеленского, он рассчитывает, что США будут давить на РФ

18 декабря 2025, 16:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Владимир Зеленский убежден, что Соединенные Штаты Америки могут вынудить российского диктатора Владимира Путина остановить войну против Украины.

Путина можно заставить окончить войну: Зеленский назвал условие

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Пока что Путин не собирается прекращать войну, но его можно заставить это сделать, заявил Зеленский во время общения с журналистами в Брюсселе. По его словам, остановить диктатора РФ могут Соединенные Штаты Америки.

"И я на это рассчитываю. Я реально рассчитываю на давление от США", – сказал Зеленский.

В настоящее время, по словам украинского президента, США в основном действуют в роли медиатора. Зеленский подчеркнул, что очень хотел бы, чтобы Америка усилила давление на Россию.

"Путин не хочет останавливать войну. Но он может это сделать, если США больше нажмут", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что его не удивляет позиция официального Вашингтона по поводу недопустимости членства Украины в НАТО. Это ведь не только позиция нынешней администрации США. Президент заявил, что еще до начала полномасштабного вторжения России получил от тогдашнего президента США Джо Байдена четкий ответ о перспективах членства Украины в НАТО.

Украинский лидер отметил, что во время первых разговоров с Джо Байденом он открыто поднимал вопрос вступления Украины в Североатлантический Альянс, ведь курс на НАТО закреплен в Конституции и рассматривается Киевом как реальная гарантия безопасности.

Издание "Комментарии" также писало, что администрация президента США Дональда Трампа выразила готовность предоставить Украине юридически обязывающие гарантии безопасности, основанные на пятой статье Североатлантического договора.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/live/z24b62bG7Os
Теги:

Новости

Все новости