Путина можно заставить окончить войну: Зеленский назвал условие

Президент Владимир Зеленский убежден, что Соединенные Штаты Америки могут вынудить российского диктатора Владимира Путина остановить войну против Украины.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Пока что Путин не собирается прекращать войну, но его можно заставить это сделать, заявил Зеленский во время общения с журналистами в Брюсселе. По его словам, остановить диктатора РФ могут Соединенные Штаты Америки.

"И я на это рассчитываю. Я реально рассчитываю на давление от США", – сказал Зеленский.

В настоящее время, по словам украинского президента, США в основном действуют в роли медиатора. Зеленский подчеркнул, что очень хотел бы, чтобы Америка усилила давление на Россию.

"Путин не хочет останавливать войну. Но он может это сделать, если США больше нажмут", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что его не удивляет позиция официального Вашингтона по поводу недопустимости членства Украины в НАТО. Это ведь не только позиция нынешней администрации США. Президент заявил, что еще до начала полномасштабного вторжения России получил от тогдашнего президента США Джо Байдена четкий ответ о перспективах членства Украины в НАТО.

Украинский лидер отметил, что во время первых разговоров с Джо Байденом он открыто поднимал вопрос вступления Украины в Североатлантический Альянс, ведь курс на НАТО закреплен в Конституции и рассматривается Киевом как реальная гарантия безопасности.

Издание "Комментарии" также писало, что администрация президента США Дональда Трампа выразила готовность предоставить Украине юридически обязывающие гарантии безопасности, основанные на пятой статье Североатлантического договора.