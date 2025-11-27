Як українці в Донецькій області реагують на новини про можливе закінчення війни

Гуманітарна місія “Проліска” фіксує нову хвилю відмов цивільних від евакуації з прифронтових міст Донеччини. За словами керівника місії в регіоні Євгена Ткачова, мешканці почали посилатися на чергові новини про можливе “перемир’я” між Україною та Росією та вірять, що обстріли можуть припинитися найближчим часом.

Чому українці не хочуть залишати Донецьку область

Ткачов зазначає, що така тенденція проявилася приблизно тиждень тому. Люди, які живуть під постійними обстрілами, сприймають інформаційні заяви про “готовність до перемовин” як шанс на швидке завершення бойових дій. Через це частина цивільних приймає рішення залишатися у власних домівках, навіть якщо їхнє перебування там є небезпечним.

За його словами, волонтери вже стикалися з подібною ситуацією на початку 2025 року. Тоді російська сторона також поширювала заяви про тимчасове припинення вогню — зокрема до “великоднього перемир’я” чи “Дня перемоги”. Однак жодне з цих оголошень не призводило до реального зменшення інтенсивності обстрілів.

Ткачов наголошує, що найбільш небезпечною є ситуація в Костянтинівці, Добропіллі, Мирнограді та Покровську, де російські атаки тривають щодня. Попри це, частина місцевих мешканців і далі відмовляється залишати домівки, ризикує життям та покладає надії на “ілюзію перемир’я”.

Волонтери закликають людей не довіряти непідтвердженим заявам і враховувати реальну загрозу, яка з кожним днем тільки зростає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у соціальних мережах почали поширювати інформацію про ймовірний удар по військовому містечку Росгвардії в місті Грозний. За попередніми повідомленнями, атака була здійснена ударними безпілотниками по території частини полку "Ахмат-Північ", яка розташована в Байсангурівському районі чеченської столиці.