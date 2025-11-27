Как украинцы в Донецкой области реагируют на новости о возможном окончании войны

Гуманитарная миссия "Подснежник" фиксирует новую волну отказов гражданских от эвакуации из прифронтовых городов Донбасса. По словам руководителя миссии в регионе Евгения Ткачева, жители начали ссылаться на очередные новости о возможном "перемирии" между Украиной и Россией и верят, что обстрелы могут прекратиться в ближайшее время.

Почему украинцы не хотят оставлять Донецкую область

Ткачев отмечает, что подобная тенденция проявилась примерно неделю назад. Люди, живущие под постоянными обстрелами, воспринимают информационные заявления о готовности к переговорам как шанс на скорое завершение боевых действий. Поэтому часть гражданских принимает решение оставаться в собственных домах, даже если их пребывание там опасно.

По его словам, волонтеры уже сталкивались с подобной ситуацией в начале 2025 года. Тогда российская сторона также распространяла заявления о временном прекращении огня — в частности, к "пасхальному перемирию" или "Дню победы". Однако ни одно из этих объявлений не приводило к реальному уменьшению интенсивности обстрелов.

Ткачев отмечает, что наиболее опасна ситуация в Константиновке, Доброполье, Мирнограде и Покровске, где российские атаки продолжаются ежедневно. Несмотря на это, часть местных жителей продолжает отказываться покидать дома, рискует жизнью и возлагает надежды на "иллюзию перемирия".

Волонтеры призывают людей не доверять неподтвержденным заявлениям и учитывать реальную угрозу, которая с каждым днем только растет.

