Приліт по серцю Чечні «Ахмат»: вибухи на території частини Росгвардії

У соціальних мережах почали поширювати інформацію про ймовірний удар по військовому містечку Росгвардії в місті Грозний. За попередніми повідомленнями, атака була здійснена ударними безпілотниками по території частини полку "Ахмат-Північ", яка розташована в Байсангурівському районі чеченської столиці.

У Грозному удар по Росгвардії

Джерела зазначають, що по об’єкту могли завдати прицільного удару, однак офіційного підтвердження чи подробиць від російської або української влади на момент публікації немає.

Опозиційні до Рамзана Кадирова активісти з руху NIYSO заявили, що мають у своєму розпорядженні фотографії наслідків атаки.







Ситуація продовжує розвиватися — дані уточнюються, і очікується поява нових деталей як від незалежних джерел, так і від офіційних структур.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони повідомила про підозру заступнику начальника територіального центру комплектування, який під час медичного огляду у лікарні застосував фізичне насильство до військовозобов’язаного.





За даними слідства, чоловіка разом з іншими громадянами скерували на проходження військово-лікарської комісії. У момент, коли він відмовився від проведення флюорографії, посадовець — підполковник ТЦК — умисно завдав йому щонайменше п’ять ударів у пахову ділянку. Унаслідок отриманих травм потерпілий дістав тяжкі тілесні ушкодження та потребував хірургічного втручання, яке завершилося видаленням одного з органів. Дії посадовця кваліфіковано як перевищення влади та службових повноважень в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.