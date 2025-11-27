logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Приліт по серцю Чечні «Ахмат»: вибухи на території частини Росгвардії
commentss НОВИНИ Всі новини

Приліт по серцю Чечні «Ахмат»: вибухи на території частини Росгвардії

У мережі з’явилися повідомлення про удар безпілотників по військовому містечку Росгвардії «Ахмат-Північ» у Грозному

27 листопада 2025, 15:19
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У соціальних мережах почали поширювати інформацію про ймовірний удар по військовому містечку Росгвардії в місті Грозний. За попередніми повідомленнями, атака була здійснена ударними безпілотниками по території частини полку "Ахмат-Північ", яка розташована в Байсангурівському районі чеченської столиці.

Приліт по серцю Чечні «Ахмат»: вибухи на території частини Росгвардії

У Грозному удар по Росгвардії

Джерела зазначають, що по об’єкту могли завдати прицільного удару, однак офіційного підтвердження чи подробиць від російської або української влади на момент публікації немає.

Опозиційні до Рамзана Кадирова активісти з руху NIYSO заявили, що мають у своєму розпорядженні фотографії наслідків атаки.


Приліт по серцю Чечні «Ахмат»: вибухи на території частини Росгвардії - фото 2

Ситуація продовжує розвиватися — дані уточнюються, і очікується поява нових деталей як від незалежних джерел, так і від офіційних структур.

Джерело: https://t.me/RBC_ua_news/172364
