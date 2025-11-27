Скандал у ТЦК: працівник жорстоко скалічив військовозобовʼязаного

Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони повідомила про підозру заступнику начальника територіального центру комплектування, який під час медичного огляду у лікарні застосував фізичне насильство до військовозобов’язаного.

Працівник ТЦК скалічив чоловіка під час медогляду

За даними слідства, чоловіка разом з іншими громадянами скерували на проходження військово-лікарської комісії. У момент, коли він відмовився від проведення флюорографії, посадовець — підполковник ТЦК — умисно завдав йому щонайменше п’ять ударів у пахову ділянку. Унаслідок отриманих травм потерпілий дістав тяжкі тілесні ушкодження та потребував хірургічного втручання, яке завершилося видаленням одного з органів.

Дії посадовця кваліфіковано як перевищення влади та службових повноважень в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК України). На підставі клопотання прокурорів суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

Правоохоронці перевіряють можливу причетність до ситуації інших службових осіб, зокрема представників медзакладу та правоохоронних органів, які могли бути поруч під час інциденту або знати про нього.

