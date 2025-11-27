Скандал в ТЦК: работник жестоко искалечил военнообязанного

Ивано-Франковская специализированная прокуратура в сфере обороны сообщила о подозрении заместителю начальника территориального центра комплектования, который во время медицинского осмотра в больнице применил физическое насилие к военнообязанному.

Работник ТЦК покалечил мужчину во время медосмотра

По данным следствия, мужчину вместе с другими гражданами направили на прохождение военно-врачебной комиссии. В момент, когда он отказался от проведения флюорографии, должностное лицо — подполковник ТЦК — умышленно нанес ему по меньшей мере пять ударов в паховый участок. В результате полученных травм пострадавший получил тяжкие телесные повреждения и нуждался в хирургическом вмешательстве, которое завершилось удалением одного из органов.

Действия должностного лица квалифицированы как превышение власти и служебных полномочий в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). На основании ходатайства прокуроров суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залогу.

Правоохранители проверяют возможную причастность к ситуации других должностных лиц, в том числе представителей медучреждения и правоохранительных органов, которые могли быть рядом во время инцидента или знать о нем.

