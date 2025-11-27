logo

Скандал в ТЦК: работник жестоко искалечил военнообязанного
Скандал в ТЦК: работник жестоко искалечил военнообязанного

В Прикарпатье заместителю начальника ТЦК объявили подозрение за жестокое избиение военнообязанного во время прохождения медосмотра

27 ноября 2025, 15:11
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Ивано-Франковская специализированная прокуратура в сфере обороны сообщила о подозрении заместителю начальника территориального центра комплектования, который во время медицинского осмотра в больнице применил физическое насилие к военнообязанному.

Скандал в ТЦК: работник жестоко искалечил военнообязанного

Работник ТЦК покалечил мужчину во время медосмотра

По данным следствия, мужчину вместе с другими гражданами направили на прохождение военно-врачебной комиссии. В момент, когда он отказался от проведения флюорографии, должностное лицо — подполковник ТЦК — умышленно нанес ему по меньшей мере пять ударов в паховый участок. В результате полученных травм пострадавший получил тяжкие телесные повреждения и нуждался в хирургическом вмешательстве, которое завершилось удалением одного из органов.

Действия должностного лица квалифицированы как превышение власти и служебных полномочий в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). На основании ходатайства прокуроров суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залогу.

Правоохранители проверяют возможную причастность к ситуации других должностных лиц, в том числе представителей медучреждения и правоохранительных органов, которые могли быть рядом во время инцидента или знать о нем.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Движение сопротивления АТЕШ сообщает о резком росте активности российских военных в районе базы отдыха "Севастополь" во временно оккупированном Крыму. Комплекс, ранее предназначавшийся для лечения и реабилитации военнослужащих РФ, зафиксирован как замаскированный центр управления.
По информации агентов движения, внутри объекта размещено подразделение, состоящее из военных аналитиков, специалистов в сфере IT и штабных офицеров. Чтобы скрыть реальное назначение базы, большинство из них передвигается по территории в гражданской одежде, что создает впечатление обычного санатория и уменьшает вероятность идентификации объекта как военного.



