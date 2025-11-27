Неочікувана знахідка: де армія рф сховала командний центр

Рух опору “АТЕШ” повідомляє про різке зростання активності російських військових у районі бази відпочинку "Севастополь" в тимчасово окупованому Криму. Комплекс, який раніше призначався для лікування та реабілітації військовослужбовців РФ, зафіксований як замаскований центр управління.

Командний центр рф у Севастополі

За інформацією агентів руху, всередині об’єкта розміщено підрозділ, що складається з військових аналітиків, фахівців у сфері IT та штабних офіцерів. Щоб приховати реальне призначення бази, більшість із них пересувається територією у цивільному одязі, що створює враження звичайного санаторію та зменшує ймовірність ідентифікації об’єкта як військового.

Спостереження підтверджують: окупаційні сили використовують інфраструктуру бази як прикриття для командних структур, намагаючись убезпечити їх від можливих ударів та уникнути виявлення. У “АТЕШ” наголошують, що це демонструє прагнення російських військових приховати ключові елементи управління та мінімізувати ризики для штабних підрозділів.

Представники руху повідомили, що продовжують моніторити діяльність сил окупанта в цьому районі та документирати зміни в його роботі.



