Неочікувана знахідка: де армія рф сховала командний центр
commentss НОВИНИ Всі новини

Неочікувана знахідка: де армія рф сховала командний центр

Окупанти використовують бази відпочинку в Севастополі для маскування військових підрозділів — “АТЕШ”

27 листопада 2025, 14:50
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Рух опору “АТЕШ” повідомляє про різке зростання активності російських військових у районі бази відпочинку "Севастополь" в тимчасово окупованому Криму. Комплекс, який раніше призначався для лікування та реабілітації військовослужбовців РФ, зафіксований як замаскований центр управління.

Неочікувана знахідка: де армія рф сховала командний центр

Командний центр рф у Севастополі

За інформацією агентів руху, всередині об’єкта розміщено підрозділ, що складається з військових аналітиків, фахівців у сфері IT та штабних офіцерів. Щоб приховати реальне призначення бази, більшість із них пересувається територією у цивільному одязі, що створює враження звичайного санаторію та зменшує ймовірність ідентифікації об’єкта як військового.

Спостереження підтверджують: окупаційні сили використовують інфраструктуру бази як прикриття для командних структур, намагаючись убезпечити їх від можливих ударів та уникнути виявлення. У “АТЕШ” наголошують, що це демонструє прагнення російських військових приховати ключові елементи управління та мінімізувати ризики для штабних підрозділів.

Представники руху повідомили, що продовжують моніторити діяльність сил окупанта в цьому районі та документирати зміни в його роботі.

Forbes повідомляє про появу на російсько-українському фронті нової категорії ворожих безпілотників — багаторазових ударних платформ, здатних виконувати кілька бойових вильотів і повертатися на базу для повторного використання. Це може свідчити про зміну тактики РФ на більш технологічну та економічно ефективну, у порівнянні з масовим застосуванням одноразових FPV-дронів.



Джерело: https://t.me/atesh_ua/8704
