Росія почала застосовувати багаторазові ударні БПЛА на фронті: як це працює

Forbes повідомляє про появу на російсько-українському фронті нової категорії ворожих безпілотників — багаторазових ударних платформ, здатних виконувати кілька бойових вильотів і повертатися на базу для повторного використання. Це може свідчити про зміну тактики РФ на більш технологічну та економічно ефективну, у порівнянні з масовим застосуванням одноразових FPV-дронів.

Нові багаторазові ударні дрони Росії

На думку аналітиків, поява таких апаратів підсилює загрози для українських позицій, адже вони мають більшу вантажопідйомність, можуть працювати вночі та оснащені електронікою, стійкою до українських засобів радіоелектронної боротьби.

"Нічна відьма": новий багаторазовий гексакоптер Росії

Однією з платформ, яку вже зафіксовано на полі бою, є гексакоптер під назвою "Нічна відьма". За даними Forbes, його характеристики такі:

• здатність скидати до чотирьох боєприпасів за один виліт;

• вантажопідйомність до 20 кг, що значно перевищує можливості типових FPV-дронів;

• до 40 хвилин польоту, що дозволяє виконувати кілька завдань за один захід;

• тепловізійне обладнання для нічних операцій;

• оптичний зум, який підсилює коригування ударів;

• навігація, стійка до радіоперешкод, що ускладнює його придушення українськими системами РЕБ.

Цей дрон може застосовуватися як для ударних задач, так і для коригування артилерії та розвідки.



"Бульдог-13": квадрокоптер з адаптивною ударною системою



Ще один багаторазовий апарат — квадрокоптер "Бульдог-13". За інформацією Forbes, детальної технічної інформації про нього менше, однак доступні дані свідчать про наступне:

• корисне навантаження близько 4 кг;

• можливість встановлення модульних ударних пакетів, що дає змогу адаптувати дрон під різні типи боєприпасів;

• наявність посиленої електроніки, здатної працювати в умовах активного українського РЕБ;

• багаторазовість використання — апарат повертається на стартову позицію після виконання завдання.

Аналітики вважають, що такі дрони можуть стати проміжною ланкою між дешевими FPV-камікадзе та більш громіздкими важкими платформами.



Що це означає для ходу війни



Поява багаторазових БПЛА свідчить про декілька важливих процесів:

1. РФ намагається знизити втрати дронів, адже одноразові FPV масово знищуються українськими засобами РЕБ і ППО.

2. Вантажопідйомність 4–20 кг дозволяє застосовувати важчі й точніші боєприпаси.

3. Стійкість до радіоперешкод робить такі дрони складнішими для придушення.

4. Багаторазовість здешевлює операції та дає змогу виконувати більше ударів за короткий час.

5. У поєднанні з FPV-дронами це формує новий комбінований підхід, коли росіяни можуть одночасно використовувати дешеві одноразові носії й більш функціональні багаторазові платформи.

У перспективі такі системи можуть ускладнити оборону українських позицій, особливо на напрямках, де ворог активно застосовує дрони для виснаження піхоти та знищення техніки.



Нагадужмо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що ситуація в районі Гуляйполя різко загострилася після втрати Полтавки та Успенівки. Через неможливість повернути ці позиції українське командування оперативно перекинуло один із підрозділів штурмової бригади для інженерного укріплення нових рубежів південніше Новоуспенівського. У цей час 102 бригада ТрО, що тримала оборону на сусідній ділянці, продовжувала стримувати просування російських сил.