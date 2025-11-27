logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Під Гуляйполем уникнули прориву: втрати, хаос і нова лінія оборони
commentss НОВИНИ Всі новини

Під Гуляйполем уникнули прориву: втрати, хаос і нова лінія оборони

Минулого тижня ситуація під Гуляйполем була на межі катастрофи: загроза втрати міста стала реальною, але завдяки швидким рішенням командування вдалось уникнути прориву та відновити керованість підрозділів

27 листопада 2025, 13:03
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Ситуація в районі Гуляйполя різко загострилася після втрати Полтавки та Успенівки. Через неможливість повернути ці позиції українське командування оперативно перекинуло один із підрозділів штурмової бригади для інженерного укріплення нових рубежів південніше Новоуспенівського. У цей час 102 бригада ТрО, що тримала оборону на сусідній ділянці, продовжувала стримувати просування російських сил.

Під Гуляйполем уникнули прориву: втрати, хаос і нова лінія оборони

Обстановка на Гуляйпільському напрямку

Критична ситуація виникла тоді, коли противник прорвав оборону підрозділів зліва від позицій 102-ї. У бригади з’явилися ворожі групи на фланзі й у тилу, а один з батальйонів фактично втратив управління. Частина особового складу, не маючи команд чи координації, почала самостійно виходити з району Зеленого Гаю та Високого, що спричинило масовий неорганізований рух і хаос на ділянці. Через це було зафіксовано випадки дружнього вогню.

Оцінюючи ризики втрати Гуляйполя, командування швидко перекинуло додаткові підрозділи 225-го окремого штурмового батальйону та однієї з механізованих бригад. Вони розгорнули нову лінію оборони безпосередньо перед містом, а також виділили групи прикриття для стабілізації обстановки. Під час цих подій росіяни взяли у полон і розстріляли п’ятьох українських військових. За день до цього в глибокому тилу ворожа ДРГ схопила й стратила чотирьох українських пілотів.

Завдяки швидкій координації командування ОК "Південь", підрозділів 225 ОШП та інших частин, ситуацію вдалося вирівняти. Хаос у бойових порядках майже повністю зник, наступ противника сповільнився, а перед Гуляйполем виставлено нову оборонну лінію.

Через суспільний резонанс до розслідування подій долучено правоохоронців і військового омбудсмена, які мають встановити всі обставини та оцінити дії підрозділів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що старший лейтенант сил оборони "Алекс" повідомив, що оборона Костянтинівки увійшла в етап безпосередніх боїв за місто. За його словами, напрямок залишається одним із найскладніших, хоча на певних ділянках дотримується відносна стабільність. Основні проблеми виникли через тиск противника на прилеглих напрямках — зокрема, через постійні атаки в районі Часового Яру та просування російських підрозділів на Очеретинському відтинку, яке триває з минулого року.



Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22806
