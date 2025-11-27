Ситуація в районі Гуляйполя різко загострилася після втрати Полтавки та Успенівки. Через неможливість повернути ці позиції українське командування оперативно перекинуло один із підрозділів штурмової бригади для інженерного укріплення нових рубежів південніше Новоуспенівського. У цей час 102 бригада ТрО, що тримала оборону на сусідній ділянці, продовжувала стримувати просування російських сил.

Обстановка на Гуляйпільському напрямку

Критична ситуація виникла тоді, коли противник прорвав оборону підрозділів зліва від позицій 102-ї. У бригади з’явилися ворожі групи на фланзі й у тилу, а один з батальйонів фактично втратив управління. Частина особового складу, не маючи команд чи координації, почала самостійно виходити з району Зеленого Гаю та Високого, що спричинило масовий неорганізований рух і хаос на ділянці. Через це було зафіксовано випадки дружнього вогню.

Оцінюючи ризики втрати Гуляйполя, командування швидко перекинуло додаткові підрозділи 225-го окремого штурмового батальйону та однієї з механізованих бригад. Вони розгорнули нову лінію оборони безпосередньо перед містом, а також виділили групи прикриття для стабілізації обстановки. Під час цих подій росіяни взяли у полон і розстріляли п’ятьох українських військових. За день до цього в глибокому тилу ворожа ДРГ схопила й стратила чотирьох українських пілотів.

Завдяки швидкій координації командування ОК "Південь", підрозділів 225 ОШП та інших частин, ситуацію вдалося вирівняти. Хаос у бойових порядках майже повністю зник, наступ противника сповільнився, а перед Гуляйполем виставлено нову оборонну лінію.

Через суспільний резонанс до розслідування подій долучено правоохоронців і військового омбудсмена, які мають встановити всі обставини та оцінити дії підрозділів.

