Бої за який пункт перейшли всередину міста: військові бʼють на сполох

Ткачова Марія
Старший лейтенант сил оборони "Алекс" повідомив, що оборона Костянтинівки увійшла в етап безпосередніх боїв за місто. За його словами, напрямок залишається одним із найскладніших, хоча на певних ділянках дотримується відносна стабільність. Основні проблеми виникли через тиск противника на прилеглих напрямках — зокрема, через постійні атаки в районі Часового Яру та просування російських підрозділів на Очеретинському відтинку, яке триває з минулого року.
Бої за Костянтинівку
Він нагадує, що саме ці події поступово звели ситуацію до прямого зіткнення за Костянтинівку. За словами офіцера, російські підрозділи почали проникати в місто зі сторони Олександро-Шульгіне. Йдеться не про диверсійні групи у класичному розумінні, а про регулярну піхоту, яка намагається закріпитися у приватному секторі на південно-східних околицях. Це свідчить про зміну характеру боїв та перехід противника до більш настирливих спроб прорвати оборону саме в межах міста.
Ситуація лишається напруженою, а подальший розвиток подій залежатиме від того, наскільки Збройні Сили зможуть стримати противника на наближених до міста ділянках, щоб не допустити розширення зони прориву.