Бої за який пункт перейшли всередину міста: військові бʼють на сполох

Старший лейтенант сил оборони "Алекс" повідомив, що оборона Костянтинівки увійшла в етап безпосередніх боїв за місто. За його словами, напрямок залишається одним із найскладніших, хоча на певних ділянках дотримується відносна стабільність. Основні проблеми виникли через тиск противника на прилеглих напрямках — зокрема, через постійні атаки в районі Часового Яру та просування російських підрозділів на Очеретинському відтинку, яке триває з минулого року.

Бої за Костянтинівку

Він нагадує, що саме ці події поступово звели ситуацію до прямого зіткнення за Костянтинівку. За словами офіцера, російські підрозділи почали проникати в місто зі сторони Олександро-Шульгіне. Йдеться не про диверсійні групи у класичному розумінні, а про регулярну піхоту, яка намагається закріпитися у приватному секторі на південно-східних околицях. Це свідчить про зміну характеру боїв та перехід противника до більш настирливих спроб прорвати оборону саме в межах міста.

Ситуація лишається напруженою, а подальший розвиток подій залежатиме від того, наскільки Збройні Сили зможуть стримати противника на наближених до міста ділянках, щоб не допустити розширення зони прориву.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Президент Франції Емманюель Макрон заявив про створення міжнародної робочої групи, яка займатиметься формуванням так званих "сил підтримки" для гарантій безпеки України. Як пише Le Monde, робочу групу очолять Франція та Велика Британія, до неї також долучаться Туреччина і США.





За інформацією видання, нині обговорюється варіант, за якого така "коаліція бажаючих" може розмістити сили, що працювали б у ролі другого ешелону для підсилення української армії — у випадку, якщо Київ і москва підпишуть мирне врегулювання. Йдеться про структуру, яка стане елементом довгострокової системи безпеки та продовжить підтримку України навіть після завершення активної фази війни.

