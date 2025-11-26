logo

Война с Россией Бои за какой пункт перешли внутрь города: военные бьют тревогу
НОВОСТИ

Бои за какой пункт перешли внутрь города: военные бьют тревогу

Украинские военные подтверждают: ситуация под Константиновкой резко обострилась и бои фактически переходят в черту города

26 ноября 2025, 02:14
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Старший лейтенант сил обороны "Алекс" сообщил, что оборона Константиновки вошла в этап непосредственных боев за город. По его словам, направление остается одним из самых сложных, хотя на определенных участках придерживается относительная стабильность. Основные проблемы возникли из-за давления противника на близлежащих направлениях — в частности, из-за постоянных атак в районе Временного Яра и продолжающегося с прошлого года продвижения российских подразделений на Очеретинском отрезке.

Бои за какой пункт перешли внутрь города: военные бьют тревогу

Бои за Константиновка

Он напоминает, что именно эти события постепенно свели ситуацию к прямому столкновению Константиновки. По словам офицера, российские подразделения начали проникать в город со стороны Александро-Шульгина. Речь идет не о диверсионных группах в классическом понимании, а о регулярной пехоте, которая пытается закрепиться в частном секторе на юго-восточных окраинах. Это свидетельствует об изменении характера боев и переходе противника к более назойливым попыткам прорвать оборону именно в пределах города.

Ситуация остается напряженной, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, насколько Вооруженные Силы смогут умерить противника на приближенных к городу участках, чтобы не допустить расширения зоны прорыва.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о создании международной рабочей группы, которая будет заниматься формированием так называемых "сил поддержки" для гарантий безопасности Украины. Как пишет Le Monde, рабочую группу возглавят Франция и Великобритания, к ней также присоединятся Турция и США.

По информации издания, сейчас обсуждается вариант, при котором такая "коалиция желающих" может разместить силы, которые работали бы в роли второго эшелона для усиления украинской армии — в случае, если Киев и Москва подпишут мирное урегулирование. Речь идет о структуре, которая станет элементом долгосрочной системы безопасности и продлит поддержку Украины даже после завершения активной фазы войны.



Источник: https://t.me/officer_33/6508
