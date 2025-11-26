Бои за какой пункт перешли внутрь города: военные бьют тревогу

Старший лейтенант сил обороны "Алекс" сообщил, что оборона Константиновки вошла в этап непосредственных боев за город. По его словам, направление остается одним из самых сложных, хотя на определенных участках придерживается относительная стабильность. Основные проблемы возникли из-за давления противника на близлежащих направлениях — в частности, из-за постоянных атак в районе Временного Яра и продолжающегося с прошлого года продвижения российских подразделений на Очеретинском отрезке.

Бои за Константиновка

Он напоминает, что именно эти события постепенно свели ситуацию к прямому столкновению Константиновки. По словам офицера, российские подразделения начали проникать в город со стороны Александро-Шульгина. Речь идет не о диверсионных группах в классическом понимании, а о регулярной пехоте, которая пытается закрепиться в частном секторе на юго-восточных окраинах. Это свидетельствует об изменении характера боев и переходе противника к более назойливым попыткам прорвать оборону именно в пределах города.

Ситуация остается напряженной, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, насколько Вооруженные Силы смогут умерить противника на приближенных к городу участках, чтобы не допустить расширения зоны прорыва.

