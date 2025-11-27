Ситуация в районе Гуляйполя резко обострилась после потери Полтавки и Успеновки. Из-за невозможности вернуть эти позиции украинское командование оперативно перебросило одно из подразделений штурмовой бригады для инженерного укрепления новых рубежей южнее Новоуспеновского. В это время 102 бригада ТРО, державшая оборону на соседнем участке, продолжала сдерживать продвижение российских сил.

Обстановка на Гуляйпольском направлении

Критическая ситуация возникла тогда, когда противник прорвал оборону подразделений слева от позиций 102-й. У бригады появились вражеские группы на фланге и в тылу, а один из батальонов фактически потерял управление. Часть личного состава, не имея команд или координации, начала самостоятельно выходить из района Зеленого Роща и Высокого, что повлекло за собой массовое неорганизованное движение и хаос на участке. Из-за этого были зафиксированы случаи дружеского огня.

Оценивая риски потери Гуляйполя, командование быстро перебросило дополнительные подразделения 225 отдельного штурмового батальона и одной из механизированных бригад. Они развернули новую линию обороны прямо перед городом, а также выделили группы прикрытия для стабилизации обстановки. Во время этих событий россияне взяли в плен и расстреляли пять украинских военных. Днем ранее в глубоком тылу вражеская ДРГ схватила и казнила четырех украинских пилотов.

Благодаря быстрой координации командования ОК "Юг", подразделений 225 ОШП и других частей ситуацию удалось выровнять. Хаос в боевых порядках почти полностью исчез, наступление противника замедлилось, а перед Гуляйполем выставлена новая оборонительная линия.

Из-за общественного резонанса к расследованию событий привлечены правоохранители и военный омбудсмен, которые должны установить все обстоятельства и оценить действия подразделений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что старший лейтенант сил обороны "Алекс" сообщил, что оборона Константиновки вошла в этап непосредственных боев за город. По его словам, направление остается одним из самых сложных, хотя на определенных участках придерживается относительная стабильность. Основные проблемы возникли из-за давления противника на близлежащих направлениях — в частности, из-за постоянных атак в районе Временного Яра и продолжающегося с прошлого года продвижения российских подразделений на Очеретинском отрезке.