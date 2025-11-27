logo

BTC/USD

91383

ETH/USD

3028.79

USD/UAH

42.3

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Под Гуляйполем избежали прорыва: потери, хаос и новая линия обороны
commentss НОВОСТИ Все новости

Под Гуляйполем избежали прорыва: потери, хаос и новая линия обороны

На прошлой неделе ситуация под Гуляйполем была на грани катастрофы: угроза потери города стала реальной, но благодаря скорым решениям командования удалось избежать прорыва и восстановить управляемость подразделений

27 ноября 2025, 13:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Ситуация в районе Гуляйполя резко обострилась после потери Полтавки и Успеновки. Из-за невозможности вернуть эти позиции украинское командование оперативно перебросило одно из подразделений штурмовой бригады для инженерного укрепления новых рубежей южнее Новоуспеновского. В это время 102 бригада ТРО, державшая оборону на соседнем участке, продолжала сдерживать продвижение российских сил.

Под Гуляйполем избежали прорыва: потери, хаос и новая линия обороны

Обстановка на Гуляйпольском направлении

Критическая ситуация возникла тогда, когда противник прорвал оборону подразделений слева от позиций 102-й. У бригады появились вражеские группы на фланге и в тылу, а один из батальонов фактически потерял управление. Часть личного состава, не имея команд или координации, начала самостоятельно выходить из района Зеленого Роща и Высокого, что повлекло за собой массовое неорганизованное движение и хаос на участке. Из-за этого были зафиксированы случаи дружеского огня.

Оценивая риски потери Гуляйполя, командование быстро перебросило дополнительные подразделения 225 отдельного штурмового батальона и одной из механизированных бригад. Они развернули новую линию обороны прямо перед городом, а также выделили группы прикрытия для стабилизации обстановки. Во время этих событий россияне взяли в плен и расстреляли пять украинских военных. Днем ранее в глубоком тылу вражеская ДРГ схватила и казнила четырех украинских пилотов.

Благодаря быстрой координации командования ОК "Юг", подразделений 225 ОШП и других частей ситуацию удалось выровнять. Хаос в боевых порядках почти полностью исчез, наступление противника замедлилось, а перед Гуляйполем выставлена новая оборонительная линия.

Из-за общественного резонанса к расследованию событий привлечены правоохранители и военный омбудсмен, которые должны установить все обстоятельства и оценить действия подразделений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что старший лейтенант сил обороны "Алекс" сообщил, что оборона Константиновки вошла в этап непосредственных боев за город. По его словам, направление остается одним из самых сложных, хотя на определенных участках придерживается относительная стабильность. Основные проблемы возникли из-за давления противника на близлежащих направлениях — в частности, из-за постоянных атак в районе Временного Яра и продолжающегося с прошлого года продвижения российских подразделений на Очеретинском отрезке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DeepStateUA/22806
Теги:

Новости

Все новости