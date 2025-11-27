Россия стала применять многоразовые ударные БПЛА на фронте: как это работает

Forbes сообщает о появлении на российско-украинском фронте новой категории вражеских беспилотников – многократных ударных платформ, способных выполнять несколько боевых вылетов и возвращаться на базу для повторного использования. Это может свидетельствовать об изменении тактики РФ на более технологичную и экономически эффективную по сравнению с массовым применением одноразовых FPV-дронов.

Новые многоразовые ударные дроны России

По мнению аналитиков, появление таких аппаратов усиливает угрозы для украинских позиций, ведь у них большая грузоподъемность, могут работать ночью и оснащены электроникой, устойчивой к украинским средствам радиоэлектронной борьбы.

"Ночная ведьма": новый многократный гексакоптер России

Одной из платформ, уже зафиксированной на поле боя, является гексакоптер под названием "Ночная ведьма". По данным Forbes, его характеристики таковы:

• способность сбрасывать до четырех боеприпасов за один вылет;

• грузоподъемность до 20 кг, что значительно превышает возможности типовых FPV-дронов;

• до 40 минут полета, позволяющего выполнять несколько задач за одно мероприятие;

• тепловизионное оборудование для ночных операций;

• оптический зум, усиливающий корректировку ударов;

• навигация, устойчивая к радиопомехам, что затрудняет его подавление украинскими системами РЕБ.

Этот дрон может применяться как для ударных задач, так и для корректировки артиллерии и разведки.



"Бульдог-13": квадрокоптер с адаптивной ударной системой



Еще один многоразовый аппарат – квадрокоптер "Бульдог-13". По информации Forbes, подробной технической информации о нем меньше, однако доступные данные свидетельствуют о следующем:

• полезная нагрузка около 4 кг;

• возможность установки модульных ударных пакетов, что позволяет адаптировать дрон под разные типы боеприпасов;

• наличие усиленной электроники, способной работать в условиях активного украинского РЭБ;

• многократность использования – аппарат возвращается на стартовую позицию после выполнения задания.

Аналитики считают, что такие дроны могут оказаться промежуточным звеном между дешевыми FPV-камикадзе и более громоздкими тяжелыми платформами.



Что это значит для хода войны



Появление многократных БПЛА свидетельствует о нескольких важных процессах:

1. РФ пытается снизить потери дронов, ведь одноразовые FPV массово уничтожаются украинскими средствами РЭБ и ПВО.

2. Грузоподъемность 4–20 кг позволяет применять более тяжелые и более точные боеприпасы.

3. Устойчивость к радиопомехам делает такие дроны более сложными для подавления.

4. Многократность удешевляет операции и позволяет выполнять больше ударов за короткое время.

5. В сочетании с FPV-дронами это формирует новый комбинированный подход, когда россияне могут одновременно использовать дешевые одноразовые носители и более функциональные многоразовые платформы.

В перспективе такие системы могут усложнить оборону украинских позиций, особенно в направлениях, где враг активно применяет дроны для истощения пехоты и уничтожения техники.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что ситуация в районе Гуляйполя резко обострилась после потери Полтавки и Успеновки. Из-за невозможности вернуть эти позиции украинское командование оперативно перебросило одно из подразделений штурмовой бригады для инженерного укрепления новых рубежей южнее Новоуспеновского. В это время 102 бригада ТРО, державшая оборону на соседнем участке, продолжала сдерживать продвижение российских сил.