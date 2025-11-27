Россия стала применять многоразовые ударные БПЛА на фронте: как это работает

Рубрики
Forbes сообщает о появлении на российско-украинском фронте новой категории вражеских беспилотников – многократных ударных платформ, способных выполнять несколько боевых вылетов и возвращаться на базу для повторного использования. Это может свидетельствовать об изменении тактики РФ на более технологичную и экономически эффективную по сравнению с массовым применением одноразовых FPV-дронов.
Новые многоразовые ударные дроны России
По мнению аналитиков, появление таких аппаратов усиливает угрозы для украинских позиций, ведь у них большая грузоподъемность, могут работать ночью и оснащены электроникой, устойчивой к украинским средствам радиоэлектронной борьбы.
"Ночная ведьма": новый многократный гексакоптер России
Одной из платформ, уже зафиксированной на поле боя, является гексакоптер под названием "Ночная ведьма". По данным Forbes, его характеристики таковы:
• способность сбрасывать до четырех боеприпасов за один вылет;
• грузоподъемность до 20 кг, что значительно превышает возможности типовых FPV-дронов;
• до 40 минут полета, позволяющего выполнять несколько задач за одно мероприятие;
• тепловизионное оборудование для ночных операций;
• оптический зум, усиливающий корректировку ударов;
• навигация, устойчивая к радиопомехам, что затрудняет его подавление украинскими системами РЕБ.
Этот дрон может применяться как для ударных задач, так и для корректировки артиллерии и разведки.
"Бульдог-13": квадрокоптер с адаптивной ударной системой
Еще один многоразовый аппарат – квадрокоптер "Бульдог-13". По информации Forbes, подробной технической информации о нем меньше, однако доступные данные свидетельствуют о следующем:
• полезная нагрузка около 4 кг;
• возможность установки модульных ударных пакетов, что позволяет адаптировать дрон под разные типы боеприпасов;
• наличие усиленной электроники, способной работать в условиях активного украинского РЭБ;
• многократность использования – аппарат возвращается на стартовую позицию после выполнения задания.
Аналитики считают, что такие дроны могут оказаться промежуточным звеном между дешевыми FPV-камикадзе и более громоздкими тяжелыми платформами.
Что это значит для хода войны
Появление многократных БПЛА свидетельствует о нескольких важных процессах:
1. РФ пытается снизить потери дронов, ведь одноразовые FPV массово уничтожаются украинскими средствами РЭБ и ПВО.
2. Грузоподъемность 4–20 кг позволяет применять более тяжелые и более точные боеприпасы.
3. Устойчивость к радиопомехам делает такие дроны более сложными для подавления.
4. Многократность удешевляет операции и позволяет выполнять больше ударов за короткое время.
5. В сочетании с FPV-дронами это формирует новый комбинированный подход, когда россияне могут одновременно использовать дешевые одноразовые носители и более функциональные многоразовые платформы.
В перспективе такие системы могут усложнить оборону украинских позиций, особенно в направлениях, где враг активно применяет дроны для истощения пехоты и уничтожения техники.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что ситуация в районе Гуляйполя резко обострилась после потери Полтавки и Успеновки. Из-за невозможности вернуть эти позиции украинское командование оперативно перебросило одно из подразделений штурмовой бригады для инженерного укрепления новых рубежей южнее Новоуспеновского. В это время 102 бригада ТРО, державшая оборону на соседнем участке, продолжала сдерживать продвижение российских сил.