Неожиданная находка: где армия России спрятала командный центр
НОВОСТИ

Неожиданная находка: где армия России спрятала командный центр

Оккупанты используют базы отдыха в Севастополе для маскировки военных подразделений - "АТЕШ"

27 ноября 2025, 14:50
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Движение сопротивления АТЕШ сообщает о резком росте активности российских военных в районе базы отдыха "Севастополь" во временно оккупированном Крыму. Комплекс, ранее предназначавшийся для лечения и реабилитации военнослужащих РФ, зафиксирован как замаскированный центр управления.

Неожиданная находка: где армия России спрятала командный центр

Командный центр рф в Севастополе

По информации агентов движения, внутри объекта размещено подразделение, состоящее из военных аналитиков, специалистов в сфере IT и штабных офицеров. Чтобы скрыть реальное назначение базы, большинство из них передвигается по территории в гражданской одежде, что создает впечатление обычного санатория и уменьшает вероятность идентификации объекта как военного.

Наблюдения подтверждают: оккупационные силы используют инфраструктуру базы как прикрытие для командных структур, пытаясь обезопасить их от возможных ударов и избежать обнаружения. В АТЕШ отмечают, что это демонстрирует стремление российских военных скрыть ключевые элементы управления и минимизировать риски для штабных подразделений.

Представители движения сообщили, что продолжают мониторить деятельность сил оккупанта в этом районе и документировать изменения в его работе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Forbes сообщает о появлении на российско-украинском фронте новой категории вражеских беспилотников — многократных ударных платформ, способных выполнять несколько боевых вылетов и возвращаться на базу для повторного использования. Это может свидетельствовать об изменении тактики РФ на более технологичную и экономически эффективную по сравнению с массовым применением одноразовых FPV-дронов.



Источник: https://t.me/atesh_ua/8704
