Неожиданная находка: где армия России спрятала командный центр

Движение сопротивления АТЕШ сообщает о резком росте активности российских военных в районе базы отдыха "Севастополь" во временно оккупированном Крыму. Комплекс, ранее предназначавшийся для лечения и реабилитации военнослужащих РФ, зафиксирован как замаскированный центр управления.

Командный центр рф в Севастополе

По информации агентов движения, внутри объекта размещено подразделение, состоящее из военных аналитиков, специалистов в сфере IT и штабных офицеров. Чтобы скрыть реальное назначение базы, большинство из них передвигается по территории в гражданской одежде, что создает впечатление обычного санатория и уменьшает вероятность идентификации объекта как военного.

Наблюдения подтверждают: оккупационные силы используют инфраструктуру базы как прикрытие для командных структур, пытаясь обезопасить их от возможных ударов и избежать обнаружения. В АТЕШ отмечают, что это демонстрирует стремление российских военных скрыть ключевые элементы управления и минимизировать риски для штабных подразделений.

Представители движения сообщили, что продолжают мониторить деятельность сил оккупанта в этом районе и документировать изменения в его работе.



