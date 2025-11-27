logo

Прилет по сердцу Чечни «Ахмат»: взрывы на территории части Росгвардии
commentss НОВОСТИ Все новости

Прилет по сердцу Чечни «Ахмат»: взрывы на территории части Росгвардии

В сети появились сообщения об ударе беспилотников по военному городку Росгвардии «Ахмат-Север» в Грозном

27 ноября 2025, 15:19
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В социальных сетях начали распространять информацию о вероятном ударе по военному городку Росгвардии в городе Грозный. По предварительным сообщениям, атака была совершена ударными беспилотниками по территории части полка "Ахмат-Север", расположенной в Байсангуровском районе чеченской столицы.

Прилет по сердцу Чечни «Ахмат»: взрывы на территории части Росгвардии

В Грозном удар по Росгвардии

Источники отмечают, что по объекту могли нанести прицельный удар, однако официального подтверждения или подробностей от российских или украинских властей на момент публикации нет.

Оппозиционные к Рамзану Кадырову активисты по движению NIYSO заявили, что располагают фотографиями последствий атаки.


Прилет по сердцу Чечни «Ахмат»: взрывы на территории части Росгвардии - фото 2

Ситуация продолжает развиваться — данные уточняются и ожидается появление новых деталей как от независимых источников, так и от официальных структур.

Источник: https://t.me/RBC_ua_news/172364
