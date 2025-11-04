logo_ukra

Як у Росії ставляться до сімей загиблих «героїв СВО»

На Далекому Сході Росії жінка розповіла, що втратила трьох родичів на війні проти України, але так і не отримала жодної допомоги від місцевої влади

4 листопада 2025, 17:15
Жителька Далекого Сходу Росії розповіла, що втратила одразу трьох родичів, які брали участь у так званій “СВО”. За її словами, у травні 2025 року загинув її онук, а двоє племінників досі вважаються зниклими безвісти. Попри трагедію, жінка не отримала жодної допомоги від місцевої влади.

Як у Росії ставляться до сімей загиблих «героїв СВО»

Жертви «СВО»

Вона неодноразово зверталася до адміністрації Октябрського району Єврейської автономної області та до секретарки місцевого відділення партії “Єдина Росія” Ольги Філіппової з проханням допомогти відремонтувати старий аварійний будинок. Однак чиновники заявили, що “немає фінансування”, навіть на найпростіші потреби — фарбу чи побілку.

“Я ж за все життя один раз звернулася в нашу адміністрацію. Попросила хоч якусь допомогу. Мій дім старий, валиться. А вони сказали: нема грошей”, — розповіла жінка.

Згодом вона знову намагалася зв’язатися з владою, щоб з’ясувати, чи передбачені для неї бодай якісь продуктові пайки або соціальна підтримка, але у відповідь чула лише тишу.

Жінка зазначила, що перебуває у вкрай тяжкому фінансовому становищі: її пенсії по інвалідності — лише 18 тисяч рублів — ледь вистачає на найнеобхідніше.

“У мене пенсія — 18 тисяч. Ну що я на ці гроші куплю?” — бідкається вона.

Історія демонструє, як у Росії продовжують ігнорувати навіть родини загиблих і зниклих військових, які воювали на війні проти України, залишаючи їх без підтримки й допомоги від держави, заради якої ті віддали життя.

Джерело: https://t.me/ButusovPlus/24316
