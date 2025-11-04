Жителька Далекого Сходу Росії розповіла, що втратила одразу трьох родичів, які брали участь у так званій “СВО”. За її словами, у травні 2025 року загинув її онук, а двоє племінників досі вважаються зниклими безвісти. Попри трагедію, жінка не отримала жодної допомоги від місцевої влади.

Жертви «СВО»

Вона неодноразово зверталася до адміністрації Октябрського району Єврейської автономної області та до секретарки місцевого відділення партії “Єдина Росія” Ольги Філіппової з проханням допомогти відремонтувати старий аварійний будинок. Однак чиновники заявили, що “немає фінансування”, навіть на найпростіші потреби — фарбу чи побілку.

“Я ж за все життя один раз звернулася в нашу адміністрацію. Попросила хоч якусь допомогу. Мій дім старий, валиться. А вони сказали: нема грошей”, — розповіла жінка.

Згодом вона знову намагалася зв’язатися з владою, щоб з’ясувати, чи передбачені для неї бодай якісь продуктові пайки або соціальна підтримка, але у відповідь чула лише тишу.

Жінка зазначила, що перебуває у вкрай тяжкому фінансовому становищі: її пенсії по інвалідності — лише 18 тисяч рублів — ледь вистачає на найнеобхідніше.

“У мене пенсія — 18 тисяч. Ну що я на ці гроші куплю?” — бідкається вона.

Історія демонструє, як у Росії продовжують ігнорувати навіть родини загиблих і зниклих військових, які воювали на війні проти України, залишаючи їх без підтримки й допомоги від держави, заради якої ті віддали життя.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що к олишню інспекторку поліції з Чернівців судитимуть за смертельну аварію, яку вона спричинила, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Як повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі, до суду скеровано обвинувальний акт за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за порушення правил дорожнього руху в нетверезому стані, яке призвело до загибелі людини.