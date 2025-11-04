П’яна поліцейська вбила людину

Колишню інспекторку поліції з Чернівців судитимуть за смертельну аварію, яку вона спричинила, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Як повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі, до суду скеровано обвинувальний акт за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за порушення правил дорожнього руху в нетверезому стані, яке призвело до загибелі людини.

Поліцейська в нетверезому стані вбила людину

За даними слідства, у ніч на 28 липня 2025 року в місті Новоселиця колишня інспекторка сектору реагування патрульної поліції, керуючи автомобілем Volkswagen Tiguan, не впоралася з керуванням і врізалася в бетонну огорожу.

У момент аварії в машині перебували троє пасажирів. Одна пасажирка загинула на місці, ще двоє отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Досудове розслідування проводили слідчі територіального управління ДБР. Після завершення слідчих дій матеріали справи передано до суду для розгляду по суті.

Якщо провину колишньої поліцейської буде доведено, їй загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

