Бывшую инспекторку полиции из Черновцов будут судить за смертельную аварию, вызванную ею, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в Черновицкой областной прокуратуре, в суд направлен обвинительный акт по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий наказание за нарушение ПДД в нетрезвом состоянии, которое привело к гибели человека.

Полицейская в нетрезвом состоянии убила человека

По данным следствия, в ночь на 28 июля 2025 года в городе Новоселица бывшая инспекторка сектора реагирования патрульной полиции, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, не справилась с управлением и врезалась в бетонное ограждение.

В момент аварии в машине находились три пассажира. Одна пассажирка погибла на месте, еще двое получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Досудебное расследование проводили следователи территориального управления ГБР. После завершения следственных действий материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Если вина бывшей полицейской будет доказана, ей грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Польша решила самостоятельно защитить свое воздушное пространство от российских атак и приступила к созданию собственной "стены" против дронов. Как сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в интервью Bloomberg, Варшава не будет ждать совместных решений ЕС и делает ставку на собственные оборонные проекты.





По его словам, первые системы обнаружения и обезвреживания беспилотников планируют развернуть уже в ближайшие три месяца. Полная реализация масштабной программы "противодроновой стены" ожидается примерно через два года.

