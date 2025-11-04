Польща оголошує дронову війну Росії

Польща вирішила самостійно захистити свій повітряний простір від російських атак і розпочала створення власної "стіни" проти дронів. Як повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв’ю Bloomberg, Варшава не чекатиме спільних рішень ЄС і робить ставку на власні оборонні проєкти.

Польща будує антидронову «стіну» проти російських дронів

За його словами, перші системи виявлення та знешкодження безпілотників планують розгорнути вже протягом найближчих трьох місяців. Повна реалізація масштабної програми "протидронової стіни" очікується приблизно за два роки.

Польська ініціатива стала реакцією на затримку створення європейського колективного захисту від дронів, який обговорювався на саміті ЄС у вересні. Тоді частина країн Євросоюзу, розташованих далі від кордонів з Росією, визнала проєкт занадто дорогим і складним у реалізації.

Тепер Варшава бере курс на національну систему протидії безпілотникам, яка охопить ключові військові, енергетичні та транспортні об’єкти країни. У Міністерстві оборони зазначають, що досвід України у боротьбі з російськими дронами вже став основою для технічних рішень, які планують використати в польському проєкті.

Таким чином, Польща прагне не лише зміцнити власну безпеку, а й стати одним із лідерів серед країн НАТО у створенні сучасної системи захисту від безпілотних загроз.

