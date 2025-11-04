Польша объявляет дроновую войну России

Польша решила самостоятельно защитить свое воздушное пространство от российских атак и приступила к созданию собственной "стены" против дронов. Как сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в интервью Bloomberg, Варшава не будет ждать совместных решений ЕС и делает ставку на собственные оборонные проекты.

Польша строит антидроновую «стену» против российских дронов

По его словам, первые системы обнаружения и обезвреживания беспилотников планируют развернуть уже в ближайшие три месяца. Полная реализация масштабной программы "противодроновой стены" ожидается примерно через два года.

Польская инициатива стала реакцией на задержку создания европейской коллективной защиты от дронов, которая обсуждалась на саммите ЕС в сентябре. Тогда часть стран Евросоюза, расположенных дальше границ с Россией, сочла проект слишком дорогим и сложным в реализации.

Теперь Варшава берет курс на национальную систему противодействия беспилотникам, охватившей ключевые военные, энергетические и транспортные объекты страны. В Министерстве обороны отмечают, что опыт Украины по борьбе с российскими дронами уже стал основой для технических решений, которые планируют использовать в польском проекте.

Таким образом, Польша стремится не только укрепить свою безопасность, но и стать одним из лидеров среди стран НАТО в создании современной системы защиты от беспилотных угроз.

