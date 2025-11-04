logo

BTC/USD

104444

ETH/USD

3551.26

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Польша объявляет дроновую войну России
commentss НОВОСТИ Все новости

Польша объявляет дроновую войну России

Польша начинает создание собственной «стены» против российских дронов, не дожидаясь совместных решений ЕС по коллективной защите воздушного пространства

4 ноября 2025, 16:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Польша решила самостоятельно защитить свое воздушное пространство от российских атак и приступила к созданию собственной "стены" против дронов. Как сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в интервью Bloomberg, Варшава не будет ждать совместных решений ЕС и делает ставку на собственные оборонные проекты.

Польша объявляет дроновую войну России

Польша строит антидроновую «стену» против российских дронов

По его словам, первые системы обнаружения и обезвреживания беспилотников планируют развернуть уже в ближайшие три месяца. Полная реализация масштабной программы "противодроновой стены" ожидается примерно через два года.

Польская инициатива стала реакцией на задержку создания европейской коллективной защиты от дронов, которая обсуждалась на саммите ЕС в сентябре. Тогда часть стран Евросоюза, расположенных дальше границ с Россией, сочла проект слишком дорогим и сложным в реализации.

Теперь Варшава берет курс на национальную систему противодействия беспилотникам, охватившей ключевые военные, энергетические и транспортные объекты страны. В Министерстве обороны отмечают, что опыт Украины по борьбе с российскими дронами уже стал основой для технических решений, которые планируют использовать в польском проекте.

Таким образом, Польша стремится не только укрепить свою безопасность, но и стать одним из лидеров среди стран НАТО в создании современной системы защиты от беспилотных угроз.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 2025 год открывает для женщин новые возможности в сферах, объединяющих финансовую стабильность, гибкость и развитие. Comments.ua подобрал топ-5 профессиональных сфер для женщин.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-04/poland-wants-its-own-drone-wall-to-counter-russian-threat
Теги:

Новости

Все новости