Жительница Дальнего Востока рассказала, что потеряла сразу трех родственников, участвовавших в так называемой "СВО". По ее словам, в мае 2025 года погиб ее внук, а двое племянников до сих пор числятся пропавшими без вести. Несмотря на трагедию, женщина не получила никакой помощи от местных властей.

Жертвы «СВО»

Она неоднократно обращалась к администрации Октябрьского района Еврейской автономной области и к секретарше местного отделения партии "Единая Россия" Ольге Филипповой с просьбой помочь отремонтировать старый аварийный дом. Однако чиновники заявили, что "нет финансирования", даже на самые простые нужды — краску или побелку.

"Я же за всю жизнь однажды обратилась в нашу администрацию. Попросила хоть какую-то помощь. Мой дом старый, рушится. А они сказали: нет денег", — рассказала женщина.

Впоследствии она снова пыталась связаться с властями, чтобы выяснить, предусмотрены ли для нее хоть какие-то продуктовые пайки или социальная поддержка, но в ответ слышала только тишину.

Женщина отметила, что находится в крайне тяжелом финансовом положении: ее пенсии по инвалидности – всего 18 тысяч рублей – едва хватает на необходимое.

"У меня пенсия — 18 тысяч. Ну что я на эти деньги куплю?" — сетует она.

История демонстрирует, как в России продолжают игнорировать даже семьи погибших и пропавших военных, воевавших на войне против Украины, оставляя их без поддержки и помощи от государства, ради которого они отдали жизнь.

