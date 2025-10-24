Як у Мелітополі святкують окупацію

На тимчасово окупованій території Запорізької області російська влада провела черговий пропагандистський захід — “урочистий мітинг” у Мелітополі з нагоди так званого дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників.

Окупація міста Мелітополь

Як повідомляють російські ЗМІ, дата 23 жовтня була офіційно затверджена окупаційною адміністрацією у 2023 році за вказівкою “губернатора” Запорізької області. Захід традиційно використали для зміцнення радянських міфів і демонстрації лояльності до Кремля.

Біля меморіалу “полеглим героям” зібрали представників окупаційної адміністрації, місцевих колаборантів, школярів і чиновників. Серед них — “міністр культури Запорізької області” Світлана Назіна, яка разом з посадовцями поклала квіти до Вічного вогню та до стели “Місто воїнської слави”.

У своїй промові Назіна назвала день “священним для кожного”, закликавши “зберегти історичну правду” та “шанувати покоління переможців”. Водночас про нинішню окупацію Мелітополя й війну проти України не згадували — натомість риторику заходу підпорядкували наративам “русского мира” та радянської “великої перемоги”.

Такі “святкування” російські окупанти регулярно проводять на захоплених територіях, використовуючи радянську символіку для легітимізації свого контролю і спроб нав’язати місцевим жителям викривлену історичну пам’ять.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р ежим Кім Чен Ина розпочав будівництво музею-меморіалу, присвяченого північнокорейським військовим, що загинули під час війни в Україні на боці росії. За офіційними заявами Пхеньяна, новий об’єкт має стати "священним місцем, присвяченим безсмертю справжніх патріотів".