Как в Мелитополе празднуют оккупацию
commentss НОВОСТИ Все новости

Как в Мелитополе празднуют оккупацию

Оккупанты отметили "день освобождения Мелитополя" от нацистов, превратив его в пропагандистское шоу

24 октября 2025, 14:48
Автор:
Ткачова Марія

На временно оккупированной территории Запорожской области российские власти провели очередное пропагандистское мероприятие – торжественный митинг в Мелитополе по случаю так называемого дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Как в Мелитополе празднуют оккупацию

Оккупация города Мелитополь

Как сообщают российские СМИ, дата 23 октября была официально утверждена оккупационной администрацией в 2023 году по указанию "губернатора" Запорожской области. Мероприятие традиционно использовалось для укрепления советских мифов и демонстрации лояльности к Кремлю.

Возле мемориала "погибшим героям" собрали представителей оккупационной администрации, местных коллаборантов, школьников и чиновников. Среди них — "министр культуры Запорожской области" Светлана Назина, которая вместе с чиновниками возложила цветы к Вечному огню и к стеле "Город воинской славы".

В своей речи Назина назвала день "священным для каждого", призвав "сохранить историческую правду" и "почитать поколения победителей". В то же время о нынешней оккупации Мелитополя и войне против Украины не упоминали — риторику мероприятия подчинили нарративам русского мира и советской великой победы.

Такие "празднования" русские кафиры регулярно проводят на захваченных территориях, используя советскую символику для легитимизации своего контроля и попыток навязать местным жителям искривленную историческую память.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что режим Ким Чен Ина начал строительство музея-мемориала, посвященного северокорейским военным, погибшим во время войны в Украине на стороне россии. По официальным заявлениям Пхеньяна, новый объект должен стать "священным местом, посвященным бессмертию настоящих патриотов".



Источник: https://t.me/mincultZO/16777
