Як Кім Чен Ин прославляє загиблих у війні проти України
НОВИНИ

Як Кім Чен Ин прославляє загиблих у війні проти України

Північна Корея створює музей на честь загиблих солдатів, які воювали проти України

24 жовтня 2025, 14:42
Автор:
Ткачова Марія

Режим Кім Чен Ина розпочав будівництво музею-меморіалу, присвяченого північнокорейським військовим, що загинули під час війни в Україні на боці росії. За офіційними заявами Пхеньяна, новий об’єкт має стати "священним місцем, присвяченим безсмертю справжніх патріотів".

Як Кім Чен Ин прославляє загиблих у війні проти України

Музей на честь солдатів, які воювали проти України

Північнокорейські державні ЗМІ повідомляють, що у майбутньому музеї планують розмістити скульптури, фотографії, особисті речі та картини, які зображатимуть "героїчну участь" солдатів КНДР у бойових діях. Очікується, що відкриття відбудеться вже наступного року — у супроводі масштабної пропагандистської кампанії.

Водночас Південна Корея повідомляє про іншу сторону цієї історії: за її розвідданими, у російсько-українській війні загинуло щонайменше 600 північнокорейських військових, відправлених до росії для участі у бойових діях.

Аналітики зазначають, що такий крок Пхеньяна має чіткий політичний підтекст: створення музею покликане не лише підсилити культ героїзму, а й легітимізувати участь КНДР у війні, яку офіційно там подають як "боротьбу проти західного впливу".

Міжнародна спільнота вже неодноразово засуджувала військову співпрацю між москвою та Пхеньяном, зокрема передачу боєприпасів і ракет, які росія активно використовує проти України. Тепер створення "музею загиблих героїв" лише поглиблює символічний союз двох ізольованих режимів — Кім Чен Іна та путіна — і демонструє, як Північна Корея перетворює чужу війну на частину власного пропагандистського наративу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" повідомив про ситуацію на Костянтинівському напрямку. За його словами, у районі між Часовим Яром і Костянтинівкою час від часу з’являються окремі ворожі диверсанти.



Джерело: https://www.theguardian.com/world/2025/oct/24/north-korea-building-memorial-to-soldiers-killed-ukraine-war
