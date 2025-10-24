Як Кім Чен Ин прославляє загиблих у війні проти України

Режим Кім Чен Ина розпочав будівництво музею-меморіалу, присвяченого північнокорейським військовим, що загинули під час війни в Україні на боці росії. За офіційними заявами Пхеньяна, новий об’єкт має стати "священним місцем, присвяченим безсмертю справжніх патріотів".

Музей на честь солдатів, які воювали проти України

Північнокорейські державні ЗМІ повідомляють, що у майбутньому музеї планують розмістити скульптури, фотографії, особисті речі та картини, які зображатимуть "героїчну участь" солдатів КНДР у бойових діях. Очікується, що відкриття відбудеться вже наступного року — у супроводі масштабної пропагандистської кампанії.

Водночас Південна Корея повідомляє про іншу сторону цієї історії: за її розвідданими, у російсько-українській війні загинуло щонайменше 600 північнокорейських військових, відправлених до росії для участі у бойових діях.

Аналітики зазначають, що такий крок Пхеньяна має чіткий політичний підтекст: створення музею покликане не лише підсилити культ героїзму, а й легітимізувати участь КНДР у війні, яку офіційно там подають як "боротьбу проти західного впливу".

Міжнародна спільнота вже неодноразово засуджувала військову співпрацю між москвою та Пхеньяном, зокрема передачу боєприпасів і ракет, які росія активно використовує проти України. Тепер створення "музею загиблих героїв" лише поглиблює символічний союз двох ізольованих режимів — Кім Чен Іна та путіна — і демонструє, як Північна Корея перетворює чужу війну на частину власного пропагандистського наративу.

