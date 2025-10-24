Как Ким Чен Ын прославляет погибших в войне против Украины

Режим Ким Чен Ина начал строительство музея-мемориала, посвященного северокорейским военным, погибшим во время войны в Украине на стороне России. По официальным заявлениям Пхеньяна, новый объект должен стать "священным местом, посвященным бессмертию настоящих патриотов".

Музей в честь солдатов, которые воевали против Украины

Северокорейские государственные СМИ сообщают, что в будущем музее планируют разместить скульптуры, фотографии, личные вещи и картины, изображающие "героическое участие" солдат КНДР в боевых действиях. Ожидается, что открытие состоится уже в следующем году – в сопровождении масштабной пропагандистской кампании.

В то же время Южная Корея сообщает о другой стороне этой истории: по ее разведданным, в российско-украинской войне погибли по меньшей мере 600 северокорейских военных, отправленных в Россию для участия в боевых действиях.

Аналитики отмечают, что такой шаг у Пхеньяна имеет четкий политический подтекст: создание музея призвано не только усилить культ героизма, но и легитимизировать участие КНДР в войне, которую официально представляют как "борьбу против западного влияния".

Международное сообщество уже неоднократно осуждало военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном, в частности, передачу боеприпасов и ракет, которые Россия активно использует против Украины. Теперь создание "музея погибших героев" лишь углубляет символический союз двух изолированных режимов – Ким Чен Инна и Путина – и демонстрирует, как Северная Корея превращает чужую войну в часть собственного пропагандистского нарратива.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" сообщил о ситуации на Константиновском направлении. По его словам, в районе между Временным Яром и Константиновкой время от времени появляются отдельные вражеские диверсанты.