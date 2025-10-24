Що сталося з російськими штурмовими групами: коментар військового

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" повідомив про ситуацію на Костянтинівському напрямку. За його словами, у районі між Часовим Яром і Костянтинівкою час від часу з’являються окремі ворожі диверсанти.

Обстановка на Констянтиновському напрямку

Йдеться не про організовані диверсійно-розвідувальні групи, а переважно про розрізнені залишки штурмових підрозділів противника. Ці військові діють без координації, без конкретних наказів від командування і часто пересуваються навмання — просто щоб не залишатися на одному місці.

За словами офіцера, такі російські військові нерідко опиняються без зв’язку, харчів і води, ховаючись у підвалах або покинутих будівлях, не розуміючи свого подальшого завдання. Водночас "Алекс" зазначив, що попри хаотичність, окремі випадки проникнення таких солдатів призводили до небезпечних ситуацій і навіть до втрат серед українських підрозділів.

"Бувають сумні випадки, коли ці “бомжі” створюють нам проблеми. Тому прошу всіх бути максимально пильними", — наголосив військовий.





На напрямку тривають заходи з посилення контролю території, аби запобігти подібним проникненням і знешкоджувати ворожих залишків ще на підступах до міста.

