Что произошло с российскими штурмовыми группами: комментарий военного
commentss НОВОСТИ Все новости

Что произошло с российскими штурмовыми группами: комментарий военного

Ситуация на Константиновском направлении: со стороны Временного Яра проникают остатки российских штурмовых групп - "Алекс"

24 октября 2025, 14:33
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алексом" сообщил о ситуации на Константиновском направлении. По его словам, в районе между Временным Яром и Константиновкой время от времени появляются отдельные вражеские диверсанты.

Что произошло с российскими штурмовыми группами: комментарий военного

Обстановка на Константиновском направлении

Речь идет не об организованных диверсионно-разведочных группах, а преимущественно о разрозненных остатках штурмовых подразделений противника. Эти военные действуют без координации, без конкретных приказов от командования и часто передвигаются наугад – просто чтобы не оставаться на одном месте.

По словам офицера, такие российские военные нередко оказываются без связи, продовольствия и воды, прячась в подвалах или заброшенных зданиях, не понимая своей дальнейшей задачи. В то же время "Алекс" отметил, что, несмотря на хаотичность, частные случаи проникновения таких солдат приводили к опасным ситуациям и даже к потерям среди украинских подразделений.

"Бывают печальные случаи, когда эти бомжи создают нам проблемы. Поэтому прошу всех быть максимально внимательными", — подчеркнул военный.


На направлении продолжаются меры по усилению контроля территории, чтобы предотвратить подобные проникновения и обезвреживать вражеские остатки еще на подступах к городу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Житомирской области произошел трагический взрыв — в городе Овруч 23-летний мужчина взорвал гранату во время проверки документов в пригородном поезде. По предварительным данным, он находился в розыске.
Инцидент произошел на перроне во время работы пограничного наряда. Правоохранители проводили стандартную проверку документов у пассажиров, когда один из мужчин внезапно получил взрывное устройство и привел его в действие. Взрыв произошел буквально через несколько секунд, не оставив присутствующим шансов на реакцию.



Источник: https://t.me/officer_33/6364
