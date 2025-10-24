Что произошло с российскими штурмовыми группами: комментарий военного

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алексом" сообщил о ситуации на Константиновском направлении. По его словам, в районе между Временным Яром и Константиновкой время от времени появляются отдельные вражеские диверсанты.

Обстановка на Константиновском направлении

Речь идет не об организованных диверсионно-разведочных группах, а преимущественно о разрозненных остатках штурмовых подразделений противника. Эти военные действуют без координации, без конкретных приказов от командования и часто передвигаются наугад – просто чтобы не оставаться на одном месте.

По словам офицера, такие российские военные нередко оказываются без связи, продовольствия и воды, прячась в подвалах или заброшенных зданиях, не понимая своей дальнейшей задачи. В то же время "Алекс" отметил, что, несмотря на хаотичность, частные случаи проникновения таких солдат приводили к опасным ситуациям и даже к потерям среди украинских подразделений.

"Бывают печальные случаи, когда эти бомжи создают нам проблемы. Поэтому прошу всех быть максимально внимательными", — подчеркнул военный.





На направлении продолжаются меры по усилению контроля территории, чтобы предотвратить подобные проникновения и обезвреживать вражеские остатки еще на подступах к городу.

