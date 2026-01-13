Як солдати рф помирають на морозі

Із настанням морозів ситуація в російських підрозділах на фронті стрімко погіршується. За даними радіоперехоплень, окупанти все частіше скаржаться на відсутність їжі, води та елементарних умов для виживання, а мінусова температура лише посилює хаос і деморалізацію в їхніх лавах.

Армія рф жаліється на морози

Про це повідомляє військовий Сил оборони з позивним "Алекс". За його словами, зниження температури одразу відобразилося на настроях противника — у перехопленнях дедалі більше ниття та скарг на те, що забезпечення фактично відсутнє, а особовий склад залишений напризволяще.

Водночас він зазначає, що українські піхотні позиції в переважній більшості хоча б мінімально облаштовані для підтримання життєдіяльності військових. Навіть у складних умовах Сили оборони намагаються забезпечити бійців базовими потребами для виживання та виконання завдань.

Натомість у російській армії, за словами військового, діє принцип "вперед і будь-що". Для командування не має значення, хто саме опинився на позиціях, у якому стані та за яких умов. Планування евакуації поранених фактично відсутнє, а саме поняття допомоги "300-м" у багатьох підрозділах просто не існує.

Такі перехоплення, наголошує військовий, ще раз підтверджують реальний стан російської армії — зневагу до власного особового складу, провал у логістиці та повну байдужість до втрат. З настанням холодів ці проблеми лише загострюються, що безпосередньо впливає на боєздатність противника на лінії фронту.

