logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Як солдати рф помирають на морозі
commentss НОВИНИ Всі новини

Як солдати рф помирають на морозі

Російські військові скаржаться на холод, нестачу їжі та води: перехоплення фіксують паніку в підрозділах рф

13 січня 2026, 01:47
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Із настанням морозів ситуація в російських підрозділах на фронті стрімко погіршується. За даними радіоперехоплень, окупанти все частіше скаржаться на відсутність їжі, води та елементарних умов для виживання, а мінусова температура лише посилює хаос і деморалізацію в їхніх лавах.

Як солдати рф помирають на морозі

Армія рф жаліється на морози

Про це повідомляє військовий Сил оборони з позивним "Алекс". За його словами, зниження температури одразу відобразилося на настроях противника — у перехопленнях дедалі більше ниття та скарг на те, що забезпечення фактично відсутнє, а особовий склад залишений напризволяще.

Водночас він зазначає, що українські піхотні позиції в переважній більшості хоча б мінімально облаштовані для підтримання життєдіяльності військових. Навіть у складних умовах Сили оборони намагаються забезпечити бійців базовими потребами для виживання та виконання завдань.

Натомість у російській армії, за словами військового, діє принцип "вперед і будь-що". Для командування не має значення, хто саме опинився на позиціях, у якому стані та за яких умов. Планування евакуації поранених фактично відсутнє, а саме поняття допомоги "300-м" у багатьох підрозділах просто не існує.

Такі перехоплення, наголошує військовий, ще раз підтверджують реальний стан російської армії — зневагу до власного особового складу, провал у логістиці та повну байдужість до втрат. З настанням холодів ці проблеми лише загострюються, що безпосередньо впливає на боєздатність противника на лінії фронту.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські війська просто зараз здійснюють масштабну повітряну атаку по території України, застосовуючи балістичні ракети та ударні безпілотники. Під ударами опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури та цивільні міста.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/officer_33/6629

Новини

Всі новини