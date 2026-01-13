Росіяни прямо зараз атакують Україну балістикою та дронами

Російські війська просто зараз здійснюють масштабну повітряну атаку по території України, застосовуючи балістичні ракети та ударні безпілотники. Під ударами опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури та цивільні міста.

Масована комбінована російська атака по Україні

За наявною інформацією, на Кривий Ріг та Криворіжжя ворог спрямував балістичні ракети по теплоелектростанціях. Одночасно в напрямку регіону рухається масований рій ударних дронів — близько 20 БпЛА, що створює додаткову загрозу для енергетичної та цивільної інфраструктури.

Під атакою також перебуває Київ. Міський голова Віталій Кличко повідомив про серію вибухів у столиці. За його словами, у місті працюють сили протиповітряної оборони, які відбивають повітряну атаку.

Окрім цього, балістичні ракети зафіксовано і над Київською областю. Інформація щодо можливих влучань та наслідків наразі уточнюється.

Українців закликають перебувати в укриттях, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки до офіційного повідомлення про відбій. Атака триває, ситуація залишається напруженою.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні закликав громадян уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги. За його словами, є інформація від розвідки про підготовку Росією нового масованого удару по території України.