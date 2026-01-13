logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росіяни прямо зараз атакують Україну балістикою та дронами
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни прямо зараз атакують Україну балістикою та дронами

Масована атака по Україні: балістика та дрони

13 січня 2026, 01:29
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російські війська просто зараз здійснюють масштабну повітряну атаку по території України, застосовуючи балістичні ракети та ударні безпілотники. Під ударами опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури та цивільні міста.

Росіяни прямо зараз атакують Україну балістикою та дронами

Масована комбінована російська атака по Україні

За наявною інформацією, на Кривий Ріг та Криворіжжя ворог спрямував балістичні ракети по теплоелектростанціях. Одночасно в напрямку регіону рухається масований рій ударних дронів — близько 20 БпЛА, що створює додаткову загрозу для енергетичної та цивільної інфраструктури.

Під атакою також перебуває Київ. Міський голова Віталій Кличко повідомив про серію вибухів у столиці. За його словами, у місті працюють сили протиповітряної оборони, які відбивають повітряну атаку.

Окрім цього, балістичні ракети зафіксовано і над Київською областю. Інформація щодо можливих влучань та наслідків наразі уточнюється.

Українців закликають перебувати в укриттях, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки до офіційного повідомлення про відбій. Атака триває, ситуація залишається напруженою.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні закликав громадян уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги. За його словами, є інформація від розвідки про підготовку Росією нового масованого удару по території України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини