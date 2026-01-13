Россияне прямо сейчас атакуют Украину баллистикой и дронами

Российские войска прямо сейчас совершают масштабную воздушную атаку по территории Украины, применяя баллистические ракеты и ударные беспилотники. Под ударами оказались объекты энергетической инфраструктуры и гражданские города.

Массированная комбинированная российская атака по Украине

По имеющейся информации, на Кривой Рог и Криворожье враг направил баллистические ракеты по теплоэлектростанциям. Одновременно в направлении региона движется массированный рой ударных дронов — около 20 БпЛА, что создает дополнительную угрозу энергетической и гражданской инфраструктуре.

Под атакой также находится Киев . Мэр Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в столице. По его словам, в городе работают силы противовоздушной обороны, отражающие воздушную атаку.

Кроме этого, баллистические ракеты зафиксированы и над Киевской областью. Информация о возможных попаданиях и последствиях уточняется.

Украинцев призывают находиться в укрытиях, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности до официального уведомления об отбое. Атака продолжается, ситуация остается напряженной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении призвал граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги. По его словам, есть информация от разведки о подготовке Россией нового массированного удара по территории Украины.