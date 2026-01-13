logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне прямо сейчас атакуют Украину баллистикой и дронами
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне прямо сейчас атакуют Украину баллистикой и дронами

Массированная атака по Украине: баллистика и дроны

13 января 2026, 01:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российские войска прямо сейчас совершают масштабную воздушную атаку по территории Украины, применяя баллистические ракеты и ударные беспилотники. Под ударами оказались объекты энергетической инфраструктуры и гражданские города.

Россияне прямо сейчас атакуют Украину баллистикой и дронами

Массированная комбинированная российская атака по Украине

По имеющейся информации, на Кривой Рог и Криворожье враг направил баллистические ракеты по теплоэлектростанциям. Одновременно в направлении региона движется массированный рой ударных дронов — около 20 БпЛА, что создает дополнительную угрозу энергетической и гражданской инфраструктуре.

Под атакой также находится Киев . Мэр Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в столице. По его словам, в городе работают силы противовоздушной обороны, отражающие воздушную атаку.

Кроме этого, баллистические ракеты зафиксированы и над Киевской областью. Информация о возможных попаданиях и последствиях уточняется.

Украинцев призывают находиться в укрытиях, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности до официального уведомления об отбое. Атака продолжается, ситуация остается напряженной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении призвал граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги. По его словам, есть информация от разведки о подготовке Россией нового массированного удара по территории Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости