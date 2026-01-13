Как солдаты России умирают на морозе

С наступлением морозов ситуация в российских подразделениях на фронте стремительно ухудшается. По данным радиоперехватов, оккупанты все чаще жалуются на отсутствие пищи, воды и элементарных условий для выживания, а минусовая температура лишь усиливает хаос и деморализацию в их рядах.

Армия рф жалуется на морозы

Об этом сообщает военный Сил обороны с позывным "Алексом". По его словам, снижение температуры сразу отразилось на настроениях противника — в перехватах все больше нытье и жалоб на то, что обеспечение фактически отсутствует, а личный состав оставлен на произвол судьбы.

В то же время, он отмечает, что украинские пехотные позиции в подавляющем большинстве хотя бы минимально обустроены для поддержания жизнедеятельности военных. Даже в сложных условиях силы обороны пытаются обеспечить бойцов базовыми потребностями для выживания и выполнения задач.

В российской армии, по словам военного, действует принцип "вперед и что угодно". Для командования не имеет значения, кто оказался на позициях, в каком состоянии и при каких условиях. Планирование эвакуации раненых фактически отсутствует, а именно понятия помощи "300-м" во многих подразделениях просто не существует.

Такие перехваты, подчеркивает военный, еще раз подтверждают реальное состояние российской армии — пренебрежение к собственному личному составу, провал в логистике и полное безразличие к потерям. С наступлением холодов эти проблемы лишь обостряются, что оказывает непосредственное влияние на боеспособность противника на линии фронта.

