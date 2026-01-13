logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Как солдаты России умирают на морозе
commentss НОВОСТИ Все новости

Как солдаты России умирают на морозе

Российские военные жалуются на холод, нехватку пищи и воды: перехват фиксируют панику в подразделениях РФ

13 января 2026, 01:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

С наступлением морозов ситуация в российских подразделениях на фронте стремительно ухудшается. По данным радиоперехватов, оккупанты все чаще жалуются на отсутствие пищи, воды и элементарных условий для выживания, а минусовая температура лишь усиливает хаос и деморализацию в их рядах.

Как солдаты России умирают на морозе

Армия рф жалуется на морозы

Об этом сообщает военный Сил обороны с позывным "Алексом". По его словам, снижение температуры сразу отразилось на настроениях противника — в перехватах все больше нытье и жалоб на то, что обеспечение фактически отсутствует, а личный состав оставлен на произвол судьбы.

В то же время, он отмечает, что украинские пехотные позиции в подавляющем большинстве хотя бы минимально обустроены для поддержания жизнедеятельности военных. Даже в сложных условиях силы обороны пытаются обеспечить бойцов базовыми потребностями для выживания и выполнения задач.

В российской армии, по словам военного, действует принцип "вперед и что угодно". Для командования не имеет значения, кто оказался на позициях, в каком состоянии и при каких условиях. Планирование эвакуации раненых фактически отсутствует, а именно понятия помощи "300-м" во многих подразделениях просто не существует.

Такие перехваты, подчеркивает военный, еще раз подтверждают реальное состояние российской армии — пренебрежение к собственному личному составу, провал в логистике и полное безразличие к потерям. С наступлением холодов эти проблемы лишь обостряются, что оказывает непосредственное влияние на боеспособность противника на линии фронта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска прямо сейчас совершают масштабную воздушную атаку по территории Украины, применяя баллистические ракеты и ударные беспилотники. Под ударами оказались объекты энергетической инфраструктуры и гражданские города.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/officer_33/6629

Новости

Все новости