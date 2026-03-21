Як сказати дитині, що тато зник на війні: поради психолога

Війна приносить у життя українських родин не лише втрати, а й болісну невизначеність. Особливо складною стає ситуація, коли близька людина зникає безвісти. У таких випадках дорослі часто намагаються приховати правду від дітей, вважаючи, що так вони зможуть їх захистити від болю.

Як говорити з дітьми про зниклих родичів

Однак психологи застерігають: мовчання може нашкодити ще більше. Діти дуже чутливо реагують на емоційний стан батьків і здатні самостійно "домальовувати" реальність, інколи створюючи уявлення, які значно страшніші за правду.

Психологиня Тамара Придатко у коментарі журналістам наголошує, що найважливіше — не залишати дитину в невідомості. За її словами, варто говорити чесно і доступно, відповідно до віку дитини.

Фахівчиня радить не приховувати власні емоції. Якщо дорослому боляче чи сумно, це можна і потрібно пояснювати дитині простими словами. Наприклад, сказати, що зараз важко, але ви поруч і разом переживете цей період.

Водночас не варто вигадувати відповіді там, де їх немає. Якщо доля зниклої людини невідома, краще прямо сказати, що відповіді поки немає, але родина чекає і сподівається разом.

Окремо психологиня підкреслює, що сльози — це природна реакція, а не прояв слабкості. Дитині важливо бачити, що емоції можна проживати, а не пригнічувати.

Ще одним важливим елементом підтримки можуть стати символічні ритуали. Наприклад, малювання, написання листів або інші дії, які допомагають дитині зберігати емоційний зв’язок із близькою людиною.

Експерти також наголошують, що у разі тривалої тривоги, страхів або змін у поведінці дитини варто звернутися до психолога.

Таким чином, відкритість, чесність і підтримка є ключовими у спілкуванні з дітьми в умовах війни, коли навіть дорослим складно знайти відповіді.

