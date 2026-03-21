Как сказать ребенку, что папа исчез на войне: советы психолога

Война приносит в жизнь украинских семей не только потери, но и мучительную неопределенность. Особенно сложной становится ситуация, когда близкий человек пропадает без вести. В таких случаях взрослые часто пытаются скрыть правду от детей, считая, что они смогут их защитить от боли.

Как говорить с детьми о пропавших родственниках

Однако психологи предостерегают: молчание может навредить еще больше. Дети очень чувствительно реагируют на эмоциональное состояние родителей и способны самостоятельно "дорисовывать" реальность, иногда создавая представления, которые значительно страшнее правды.

Психологиня Тамара Придатко в комментарии журналистам подчеркивает, что самое важное — не оставлять ребенка в неизвестности. По ее словам, следует говорить честно и доступно, согласно возрасту ребенка.

Специалист советует не скрывать собственные эмоции. Если взрослому больно или грустно, то это можно и нужно объяснять ребенку простыми словами. К примеру, сказать, что сейчас трудно, но вы рядом и вместе переживете этот период.

В то же время, не стоит придумывать ответы там, где их нет. Если судьба пропавшего человека не известна, лучше прямо сказать, что ответа пока нет, но семья ждет и надеется вместе.

Отдельно психологиня подчеркивает, что слезы – это естественная реакция, а не проявление слабости. Ребенку важно видеть, что эмоции можно проживать, а не подавлять.

Еще одним важным элементом поддержки могут стать символические обряды. Например, рисование, написание писем или другие действия, помогающие ребенку сохранять эмоциональную связь с близким человеком.

Эксперты также отмечают, что в случае длительной тревоги, страхов или изменений в поведении ребенка следует обратиться к психологу.

Таким образом, открытость, честность и поддержка являются ключевыми в общении с детьми в условиях войны, когда даже взрослым сложно найти ответы.

