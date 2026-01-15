Як росіяни виживають в українському полоні: їдять вуха один одного

Російський військовослужбовець із позивним "Асай" публічно розповів історії про нібито жорстокі знущання в українському полоні. У своїх заявах він описує сцени, які виглядають як свідомо перебільшені та абсурдні, зокрема твердження про тортури, під час яких військовополонених змушували калічити одне одного.

Солдат рф про український полон

За його словами, одного з полонених нібито примусили відкусити вухо іншому, після чого цього ж полоненого змусили з’їсти відірваний шматок. Такі заяви він подає як власний досвід або як історії, почуті від інших військових.

Подібні розповіді поширюються у російському інформаційному просторі в межах кампаній з дискредитації України та формування образу "нелюдського полону". Водночас ці заяви не підтверджуються жодними незалежними доказами і суперечать численним свідченням міжнародних організацій та журналістів, які фіксували дотримання Україною норм поводження з військовополоненими.

Експерти неодноразово наголошували, що такі "страшилки" є типовим елементом воєнної пропаганди, спрямованої на внутрішню аудиторію РФ, з метою виправдання війни та деморалізації суспільства.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Командир із позивним Мадяр заявив, що протягом перших двох тижнів січня підрозділи СБС знищили понад 4200 військовослужбовців противника. За цей період, за його словами, було повністю ліквідовано штурмовий склад десяти ворожих батальйонів або всю піхоту трьох із лишком полків.

Він зазначив, що темпи знищення живої сили у січні знизилися приблизно на третину порівняно з аналогічним періодом грудня, коли за 14 діб підрозділи СБС знищили понад 6000 окупантів. Водночас Мадяр наголосив, що це жодним чином не пов’язано зі зниженням боєздатності підрозділів, навпаки — спроможності СБС продовжують зростати.

