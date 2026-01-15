Такого ще не було: Мадяр вражає шаленими втратами росіян

Командир із позивним Мадяр заявив, що протягом перших двох тижнів січня підрозділи СБС знищили понад 4200 військовослужбовців противника. За цей період, за його словами, було повністю ліквідовано штурмовий склад десяти ворожих батальйонів або всю піхоту трьох із лишком полків.

Мадяр про втрати росіян на війні проти України

Він зазначив, що темпи знищення живої сили у січні знизилися приблизно на третину порівняно з аналогічним періодом грудня, коли за 14 діб підрозділи СБС знищили понад 6000 окупантів. Водночас Мадяр наголосив, що це жодним чином не пов’язано зі зниженням боєздатності підрозділів, навпаки — спроможності СБС продовжують зростати.

Станом на ранок 15 січня у підрахунках СБС зафіксовано 12 877 знищених ворожих цілей. Серед них — понад сто цілей у глибині тилу противника, 17 одиниць засобів ППО, зокрема ЗРК і РЛС, 963 повітряні цілі, включно з розвідувальними дронами та "шахедами", 571 точка вильоту ворожих операторів БПЛА, понад 200 артилерійських систем, 25 самохідних артилерійських установок, 42 танки, 36 бойових броньованих машин і близько тисячі одиниць логістичної техніки.

Мадяр підкреслив, що зменшення питомої ваги знищеної живої сили противника пов’язане з обережнішою тактикою ворога. За його словами, російські підрозділи суттєво сповільнили штурмові дії, ретельніше зважують кожен наступ і не поспішають переходити до масових атак.

Крім того, противник змушений латати втрати після грудневого періоду, коли, за словами Мадяра, вперше було зафіксовано нульовий баланс між прибуттям і вибуттям особового складу. Тоді лише дронами було знищено близько 33 тисяч російських військових — стільки ж, скільки російське керівництво залучає щомісяця.

Мадяр зазначив, що у січні цей баланс для противника буде ще складнішим, орієнтовно на десять тисяч осіб, що, на його думку, створить додатковий тиск на ворога навесні. У зв’язку з цим він закликав підрозділи СБС продовжувати безперервну роботу з фокусом на ворожій піхоті та операторах БПЛА, наголосивши, що знищення логістики та засобів ППО противника триватиме й надалі.

