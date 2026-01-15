Командир с позывным Мадьяр заявил, что в течение первых двух недель января подразделения СБС уничтожили более 4200 военнослужащих противника. За этот период, по его словам, был полностью ликвидирован штурмовой состав десяти вражеских батальонов или вся пехота трех с лишним полков.

Мадяр про потери россиян на войне против Украины

Он отметил, что темпы уничтожения живой силы в январе снизились примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом декабря, когда за 14 суток подразделения СБС уничтожили более 6000 окупантов. В то же время Мадяр подчеркнул, что это никак не связано со снижением боеспособности подразделений, наоборот — способности ССС продолжают расти.

По состоянию на утро 15 января в подсчетах ССС зафиксировано 12 877 уничтоженных враждебных целей. Среди них — более ста целей в глубине тыла противника, 17 единиц средств ПВО, в том числе ЗРК и РЛС, 963 воздушных целей, включая разведывательные дрона и "шахеды", 571 точку вылета вражеских операторов БПЛА, более 200 артиллерийских систем, 25 36 боевых бронированных машин и около тысячи единиц логистической техники.

Мадяр подчеркнул, что уменьшение удельного веса уничтоженной живой силы противника связано с более осторожной тактикой врага. По его словам, российские подразделения существенно замедлили штурмовые действия, более тщательно взвешивают каждое наступление и не спешат переходить к массовым атакам.

Кроме того, противник вынужден латать потери после декабрьского периода, когда, по словам Мадяра, впервые был зафиксирован нулевой баланс между прибытием и убытием личного состава. Тогда только дронами было уничтожено около 33 тысяч российских военных — столько же, сколько российское руководство привлекает ежемесячно.

Мадяр отметил, что в январе этот баланс для противника будет еще сложнее, ориентировочно на десять тысяч человек, что, по его мнению, создаст дополнительное давление на врага весной. В этой связи он призвал подразделения СБС продолжать непрерывную работу с фокусом на вражеской пехоте и операторах БПЛА, подчеркнув, что уничтожение логистики и средств ПВО противника будет продолжаться и дальше.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Военнослужащий по имени Игр, проходящий службу в 239-м танковом полку РФ в подразделении БПЛА, публично рассказал о критической ситуации в части и больших потерях среди личного состава. По его словам, основной причиной гибели и ранений военных не действия противника, а ошибки и некомпетентность командиров.