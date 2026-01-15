Как россияне выживают в украинском плену: едят уши друг друга

Российский военнослужащий с позывным "Асай" публично рассказал истории о якобы жестоких издевательствах в украинском плену. В своих заявлениях он описывает сцены, которые выглядят как заведомо преувеличенные и абсурдные, в частности, утверждения о пытках, во время которых военнопленных заставляли калечить друг друга.

Солдат рф про украинский плен

По его словам, одного из пленных якобы заставили откусить ухо другому, после чего этого же пленника заставили съесть оторванный кусок. Такие заявления он представляет как собственный опыт или как истории, услышанные от других военных.

Подобные рассказы распространяются в российском информационном пространстве в рамках кампаний по дискредитации Украины и формированию образа "бесчеловечного плена". В то же время, эти заявления не подтверждаются никакими независимыми доказательствами и противоречат многочисленным свидетельствам международных организаций и журналистов, которые фиксировали соблюдение Украиной норм обращения с военнопленными.

Эксперты неоднократно отмечали, что такие "страшилки" являются типичным элементом военной пропаганды, направленной на внутреннюю аудиторию РФ с целью оправдания войны и деморализации общества.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Командир с позывным Мадяр заявил, что в течение первых двух недель января подразделения СБС уничтожили более 4200 военнослужащих противника. За этот период, по его словам, был полностью ликвидирован штурмовой состав десяти вражеских батальонов или вся пехота трех с лишним полков.

Он отметил, что темпы уничтожения живой силы в январе снизились примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом декабря, когда за 14 суток подразделения СБС уничтожили более 6000 окупантов. В то же время Мадяр подчеркнул, что это никак не связано со снижением боеспособности подразделений, наоборот — способности ССС продолжают расти.

