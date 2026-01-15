logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.39

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Как россияне выживают в украинском плену: едят уши друг друга
commentss НОВОСТИ Все новости

Как россияне выживают в украинском плену: едят уши друг друга

Российский военный распространяет очередные истории о «пытках» в украинском плену, которые выглядят как откровенный пропагандистский вымысел

15 января 2026, 21:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российский военнослужащий с позывным "Асай" публично рассказал истории о якобы жестоких издевательствах в украинском плену. В своих заявлениях он описывает сцены, которые выглядят как заведомо преувеличенные и абсурдные, в частности, утверждения о пытках, во время которых военнопленных заставляли калечить друг друга.

Как россияне выживают в украинском плену: едят уши друг друга

Солдат рф про украинский плен

По его словам, одного из пленных якобы заставили откусить ухо другому, после чего этого же пленника заставили съесть оторванный кусок. Такие заявления он представляет как собственный опыт или как истории, услышанные от других военных.

Подобные рассказы распространяются в российском информационном пространстве в рамках кампаний по дискредитации Украины и формированию образа "бесчеловечного плена". В то же время, эти заявления не подтверждаются никакими независимыми доказательствами и противоречат многочисленным свидетельствам международных организаций и журналистов, которые фиксировали соблюдение Украиной норм обращения с военнопленными.

Эксперты неоднократно отмечали, что такие "страшилки" являются типичным элементом военной пропаганды, направленной на внутреннюю аудиторию РФ с целью оправдания войны и деморализации общества.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Командир с позывным Мадяр заявил, что в течение первых двух недель января подразделения СБС уничтожили более 4200 военнослужащих противника. За этот период, по его словам, был полностью ликвидирован штурмовой состав десяти вражеских батальонов или вся пехота трех с лишним полков.
Он отметил, что темпы уничтожения живой силы в январе снизились примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом декабря, когда за 14 суток подразделения СБС уничтожили более 6000 окупантов. В то же время Мадяр подчеркнул, что это никак не связано со снижением боеспособности подразделений, наоборот — способности ССС продолжают расти.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ButusovPlus
Теги:

Новости

Все новости