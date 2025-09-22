Як росіяни намагалися мобілізувати українських підлітків на війну проти України

Рубрики
З тимчасово окупованих територій України вдалося евакуювати ще двох підлітків. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Хлопців повернули в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA, яка спрямована на порятунок українських дітей від російської депортації та примусової асиміляції.
Росіяни хотіли мобілізувати 18-річних підлітків
Йдеться про двох 18-річних юнаків, які після закінчення школи категорично відмовилися вступати до російських університетів, незважаючи на тиск окупаційної адміністрації. Вони мріяли виїхати на підконтрольну Україні територію, однак усвідомлювали, що така спроба пов’язана з серйозним ризиком.
Ситуація стала критичною після того, як обом вручили повістки. З’явилася реальна загроза, що їх можуть мобілізувати й відправити воювати проти власної держави у складі російської армії. Це стало точкою неповернення: хлопці наважилися на небезпечний крок і зрештою змогли вибратися з окупації. Сьогодні вони вже у безпеці.
Обидва мріють вступити до морської академії та пов’язати своє майбутнє з професією моряка. Тепер вони мають можливість будувати життя без страху. Хлопцям допомагають із відновленням документів, надають психологічну підтримку та необхідний супровід для адаптації на новому етапі.
"Виконуємо завдання Президента — повернути всіх українських дітей, яких викрала росія", — підкреслив Єрмак. Він подякував Українській мережі за права дитини та міжнародним партнерам, які долучилися до порятунку юнаків.