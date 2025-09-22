Як росіяни намагалися мобілізувати українських підлітків на війну проти України

З тимчасово окупованих територій України вдалося евакуювати ще двох підлітків. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Хлопців повернули в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA, яка спрямована на порятунок українських дітей від російської депортації та примусової асиміляції.

Росіяни хотіли мобілізувати 18-річних підлітків

Йдеться про двох 18-річних юнаків, які після закінчення школи категорично відмовилися вступати до російських університетів, незважаючи на тиск окупаційної адміністрації. Вони мріяли виїхати на підконтрольну Україні територію, однак усвідомлювали, що така спроба пов’язана з серйозним ризиком.

Ситуація стала критичною після того, як обом вручили повістки. З’явилася реальна загроза, що їх можуть мобілізувати й відправити воювати проти власної держави у складі російської армії. Це стало точкою неповернення: хлопці наважилися на небезпечний крок і зрештою змогли вибратися з окупації. Сьогодні вони вже у безпеці.

Обидва мріють вступити до морської академії та пов’язати своє майбутнє з професією моряка. Тепер вони мають можливість будувати життя без страху. Хлопцям допомагають із відновленням документів, надають психологічну підтримку та необхідний супровід для адаптації на новому етапі.

"Виконуємо завдання Президента — повернути всіх українських дітей, яких викрала росія", — підкреслив Єрмак. Він подякував Українській мережі за права дитини та міжнародним партнерам, які долучилися до порятунку юнаків.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Адміністрація президента США Дональда Трампа підтвердила плани провести поєдинок зі змішаних єдиноборств UFC просто на території Білого дому. Захід запланований на червень 2026 року й стане частиною святкування 250-річчя незалежності США. Адміністрація президента США Дональда Трампа підтвердила плани провести поєдинок зі змішаних єдиноборств UFC просто на території Білого дому. Захід запланований на червень 2026 року й стане частиною святкування 250-річчя незалежності США.