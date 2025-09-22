Как россияне пытались мобилизовать украинских подростков на войну против Украины

Со временно оккупированных территорий Украины удалось эвакуировать еще двух подростков. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Ребят вернули в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA, направленной на спасение украинских детей от российской депортации и принудительной ассимиляции.

Россияне хотели мобилизовать 18-летних подростков

Речь идет о двух 18-летних юноше, которые после окончания школы категорически отказались поступать в российские университеты, несмотря на давление оккупационной администрации. Они мечтали выехать на подконтрольную Украине территорию, однако отдавали себе отчет, что такая попытка связана с серьезным риском.

Ситуация стала критической после того, как обоим были вручены повестки. Появилась реальная угроза, которую могут мобилизовать и воевать против собственного государства в составе русской армии. Это стало точкой невозвращения: ребята решились на опасный шаг и в конце концов смогли выбраться из оккупации. Сегодня они уже находятся в безопасности.

Оба мечтают поступить в морскую академию и связать свое будущее с профессией моряка. Теперь они могут строить жизнь без страха. Ребятам помогают с восстановлением документов, оказывают психологическую поддержку и необходимое сопровождение для адаптации на новом этапе.

"Выполняем задачу Президента — вернуть всех украинских детей, похищенных россией", — подчеркнул Ермак. Он поблагодарил Украинскую сеть за права ребенка и международных партнеров, которые присоединились к спасению юношей.

