logo

BTC/USD

112675

ETH/USD

4170.97

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Как россияне пытались мобилизовать украинских подростков на войну против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Как россияне пытались мобилизовать украинских подростков на войну против Украины

Из оккупации удалось спасти двух 18-летних ребят: им угрожал принудительный призыв в армию РФ

22 сентября 2025, 19:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Со временно оккупированных территорий Украины удалось эвакуировать еще двух подростков. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Ребят вернули в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA, направленной на спасение украинских детей от российской депортации и принудительной ассимиляции.

Как россияне пытались мобилизовать украинских подростков на войну против Украины

Россияне хотели мобилизовать 18-летних подростков

Речь идет о двух 18-летних юноше, которые после окончания школы категорически отказались поступать в российские университеты, несмотря на давление оккупационной администрации. Они мечтали выехать на подконтрольную Украине территорию, однако отдавали себе отчет, что такая попытка связана с серьезным риском.

Ситуация стала критической после того, как обоим были вручены повестки. Появилась реальная угроза, которую могут мобилизовать и воевать против собственного государства в составе русской армии. Это стало точкой невозвращения: ребята решились на опасный шаг и в конце концов смогли выбраться из оккупации. Сегодня они уже находятся в безопасности.

Оба мечтают поступить в морскую академию и связать свое будущее с профессией моряка. Теперь они могут строить жизнь без страха. Ребятам помогают с восстановлением документов, оказывают психологическую поддержку и необходимое сопровождение для адаптации на новом этапе.

"Выполняем задачу Президента — вернуть всех украинских детей, похищенных россией", — подчеркнул Ермак. Он поблагодарил Украинскую сеть за права ребенка и международных партнеров, которые присоединились к спасению юношей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила планы провести поединок по смешанным единоборствам UFC прямо на территории Белого дома. Мероприятие запланировано на июнь 2026 года и станет частью празднования 250-летия независимости США.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ermaka2022/6980
Теги:

Новости

Все новости