Конор Мак-Грегор повертається і б’ється під Білим домом

Адміністрація президента США Дональда Трампа підтвердила плани провести поєдинок зі змішаних єдиноборств UFC просто на території Білого дому. Захід запланований на червень 2026 року й стане частиною святкування 250-річчя незалежності США.

Бій UFC відбудеться під Білим Домом

Як повідомляє Wall Street Journal, президент UFC Дана Вайт отримав особистий дозвіл Трампа на організацію шоу. Початково планувалося, що турнір відбудеться 4 липня, у День незалежності, однак через насичений графік урочистостей його перенесли на місяць раніше.

Змагання розгорнуть на Південній галявині Білого дому — між його будівлею та Монументом Вашингтона. Для глядачів встановлять кілька тисяч місць, а також величезні екрани у парку на південь від резиденції президента та в інших районах Вашингтона. Очікується, що захід стане наймасштабнішою подією UFC у Сполучених Штатах.

Щоб привернути ще більше уваги, організатори планують участь відомих бійців. Зокрема, вже підтвердив своє повернення легендарний ірландський боєць Конор Мак-Грегор, який після кількарічної паузи знову вийде в октагон.

У Білому домі вже представили візуалізацію майбутнього шоу: клітку UFC розмістять на газоні, а зважування та пресконференції відбудуться біля Меморіалу Лінкольна. Однією з ранніх ідей було провести вихід бійців просто з Овального кабінету через колонаду до Рожевого саду, проте згодом формат змінили на більший простір із ширшою аудиторією.

Напередодні боїв у Вашингтоні планують кілька днів фанатських заходів: на Національній алеї відбудуться святкування з автограф-сесіями, зонами для туристів та інтерактивними активностями.

"Це буде одна з найбільш визначних спортивних подій в історії. Те, що президент Трамп проводить її саме в Білому домі, є відображенням його бачення святкування ювілею Америки", — заявив речник Трампа Стівен Чун.

