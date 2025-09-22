logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Конор Мак-Грегор повертається і б’ється під Білим домом
commentss НОВИНИ Всі новини

Конор Мак-Грегор повертається і б’ється під Білим домом

UFC на Південній галявині: адміністрація Трампа готує унікальний бій під стінами Білого дому

22 вересня 2025, 19:42
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Адміністрація президента США Дональда Трампа підтвердила плани провести поєдинок зі змішаних єдиноборств UFC просто на території Білого дому. Захід запланований на червень 2026 року й стане частиною святкування 250-річчя незалежності США.

Конор Мак-Грегор повертається і б’ється під Білим домом

Бій UFC відбудеться під Білим Домом

Як повідомляє Wall Street Journal, президент UFC Дана Вайт отримав особистий дозвіл Трампа на організацію шоу. Початково планувалося, що турнір відбудеться 4 липня, у День незалежності, однак через насичений графік урочистостей його перенесли на місяць раніше.

Змагання розгорнуть на Південній галявині Білого дому — між його будівлею та Монументом Вашингтона. Для глядачів встановлять кілька тисяч місць, а також величезні екрани у парку на південь від резиденції президента та в інших районах Вашингтона. Очікується, що захід стане наймасштабнішою подією UFC у Сполучених Штатах.

Щоб привернути ще більше уваги, організатори планують участь відомих бійців. Зокрема, вже підтвердив своє повернення легендарний ірландський боєць Конор Мак-Грегор, який після кількарічної паузи знову вийде в октагон.

У Білому домі вже представили візуалізацію майбутнього шоу: клітку UFC розмістять на газоні, а зважування та пресконференції відбудуться біля Меморіалу Лінкольна. Однією з ранніх ідей було провести вихід бійців просто з Овального кабінету через колонаду до Рожевого саду, проте згодом формат змінили на більший простір із ширшою аудиторією.

Напередодні боїв у Вашингтоні планують кілька днів фанатських заходів: на Національній алеї відбудуться святкування з автограф-сесіями, зонами для туристів та інтерактивними активностями.

"Це буде одна з найбільш визначних спортивних подій в історії. Те, що президент Трамп проводить її саме в Білому домі, є відображенням його бачення святкування ювілею Америки", — заявив речник Трампа Стівен Чун.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що ситуація на передовій залишається надзвичайно складною. Про це свідчать свідчення родичів російських військовослужбовців, які потрапили в зону бойових дій. Як повідомив журналіст Юрій Бутусов, дружина одного з бійців, що вже три місяці числиться зниклим безвісти, поділилася інформацією про катастрофічні втрати серед штурмових підрозділів.



Джерело: https://www.wsj.com/us-news/trump-ufc-white-house-south-lawn-2dbc23a4
