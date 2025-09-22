Конор Мак-Грегор возвращается и сражается под Белым домом

Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила планы провести поединок по смешанным единоборствам UFC прямо на территории Белого дома. Мероприятие запланировано на июнь 2026 года и станет частью празднования 250-летия независимости США.

Бой UFC приведется под Белым Домом

Как сообщает Wall Street Journal, президент UFC Дана Уайт получил личное разрешение Трампа на организацию шоу. Первоначально планировалось, что турнир состоится 4 июля, в День независимости, однако из-за насыщенного графика торжеств его перенесли на месяц раньше.

Соревнования развернут на Южной лужайке Белого дома — между его зданием и Монументом Вашингтона. Для зрителей установят несколько тысяч мест, а также огромные экраны в парке к югу от резиденции президента и других районах Вашингтона. Ожидается, что мероприятие станет самым масштабным событием UFC в Соединенных Штатах.

Чтобы привлечь еще большее внимание, организаторы планируют участие известных бойцов. В частности, уже подтвердил свое возвращение легендарный ирландский боец Конор Мак-Грегор, который после паузы снова выйдет в октагон.

В Белом доме уже представили визуализацию предстоящего шоу: клетку UFC разместят на газоне, а взвешивания и пресс-конференции пройдут у Мемориала Линкольна. Одной из ранних идей было провести выход бойцов прямо из Овального кабинета через колоннаду в Розовый сад, однако впоследствии формат сменили на большее пространство с более широкой аудиторией.

В преддверии боев в Вашингтоне планируют несколько дней фанатских мероприятий: на Национальной аллее состоятся празднования с автограф-сессиями, зонами для туристов и интерактивными активностями.

Это будет одно из самых выдающихся спортивных событий в истории. То, что президент Трамп проводит ее именно в Белом доме, является отражением его видения празднования юбилея Америки", — заявил представитель Трампа Стивен Чун.

