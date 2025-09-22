logo

Главная Новости Общество события Конор Мак-Грегор возвращается и сражается под Белым домом
commentss НОВОСТИ Все новости

Конор Мак-Грегор возвращается и сражается под Белым домом

UFC на Южной лужайке: администрация Трампа готовит уникальный бой под стенами Белого дома

22 сентября 2025, 19:42
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила планы провести поединок по смешанным единоборствам UFC прямо на территории Белого дома. Мероприятие запланировано на июнь 2026 года и станет частью празднования 250-летия независимости США.

Конор Мак-Грегор возвращается и сражается под Белым домом

Бой UFC приведется под Белым Домом

Как сообщает Wall Street Journal, президент UFC Дана Уайт получил личное разрешение Трампа на организацию шоу. Первоначально планировалось, что турнир состоится 4 июля, в День независимости, однако из-за насыщенного графика торжеств его перенесли на месяц раньше.

Соревнования развернут на Южной лужайке Белого дома — между его зданием и Монументом Вашингтона. Для зрителей установят несколько тысяч мест, а также огромные экраны в парке к югу от резиденции президента и других районах Вашингтона. Ожидается, что мероприятие станет самым масштабным событием UFC в Соединенных Штатах.

Чтобы привлечь еще большее внимание, организаторы планируют участие известных бойцов. В частности, уже подтвердил свое возвращение легендарный ирландский боец Конор Мак-Грегор, который после паузы снова выйдет в октагон.

В Белом доме уже представили визуализацию предстоящего шоу: клетку UFC разместят на газоне, а взвешивания и пресс-конференции пройдут у Мемориала Линкольна. Одной из ранних идей было провести выход бойцов прямо из Овального кабинета через колоннаду в Розовый сад, однако впоследствии формат сменили на большее пространство с более широкой аудиторией.

В преддверии боев в Вашингтоне планируют несколько дней фанатских мероприятий: на Национальной аллее состоятся празднования с автограф-сессиями, зонами для туристов и интерактивными активностями.

Это будет одно из самых выдающихся спортивных событий в истории. То, что президент Трамп проводит ее именно в Белом доме, является отражением его видения празднования юбилея Америки", — заявил представитель Трампа Стивен Чун.

Источник: https://www.wsj.com/us-news/trump-ufc-white-house-south-lawn-2dbc23a4
