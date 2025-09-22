logo_ukra

Втрати, про які мовчать: дружина окупанта дала цікаві свідчення
Втрати, про які мовчать: дружина окупанта дала цікаві свідчення

«Групи заходять і не виходять»: дружина зниклого військового розповіла про критичні втрати на фронті

22 вересня 2025, 18:57
Автор:
Ткачова Марія

Ситуація на передовій залишається надзвичайно складною. Про це свідчать свідчення родичів російських військовослужбовців, які потрапили в зону бойових дій. Як повідомив журналіст Юрій Бутусов, дружина одного з бійців, що вже три місяці числиться зниклим безвісти, поділилася інформацією про катастрофічні втрати серед штурмових підрозділів.

Втрати, про які мовчать: дружина окупанта дала цікаві свідчення

Втрати на війні армії рф

Анастасія Варламова розповіла, що за словами її знайомого, майже всі групи, яких відправляють у наступальні дії, не повертаються назад. "Це якийсь жах! Групи заходять і не виходять… Шанси повернутися живим — мінімальні", — наголошує жінка.

За її словами, російських військових кидають у бій під масованими атаками українських дронів. При цьому основним озброєнням солдатів залишаються лише автомати, що робить їх фактично беззахисними проти сучасних засобів ураження.

Варламова підкреслює, що за таких умов надія для сімей військових на повернення їхніх близьких майже відсутня. Її слова відображають загальну атмосферу паніки та відчаю серед родин, чиї чоловіки та сини опинилися на передовій.

Джерело: https://t.me/ButusovPlus/23115
