Ситуація на передовій залишається надзвичайно складною. Про це свідчать свідчення родичів російських військовослужбовців, які потрапили в зону бойових дій. Як повідомив журналіст Юрій Бутусов, дружина одного з бійців, що вже три місяці числиться зниклим безвісти, поділилася інформацією про катастрофічні втрати серед штурмових підрозділів.

Втрати на війні армії рф

Анастасія Варламова розповіла, що за словами її знайомого, майже всі групи, яких відправляють у наступальні дії, не повертаються назад. "Це якийсь жах! Групи заходять і не виходять… Шанси повернутися живим — мінімальні", — наголошує жінка.

За її словами, російських військових кидають у бій під масованими атаками українських дронів. При цьому основним озброєнням солдатів залишаються лише автомати, що робить їх фактично беззахисними проти сучасних засобів ураження.

Варламова підкреслює, що за таких умов надія для сімей військових на повернення їхніх близьких майже відсутня. Її слова відображають загальну атмосферу паніки та відчаю серед родин, чиї чоловіки та сини опинилися на передовій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що по при заяви іспанської компанії Inditex про відсутність планів повертатися на росйський ринок, у РФ знову зʼявився одяг її брендів. Як повідомляє РБК Петербург, у мережі магазинів "Твое" почали продавати продукцію Zara, при заяви іспанської компанії Inditex про відсутність планів повертатися

Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti Ta Oysho.

За даними видання, речі цих марок можна придбати у дев’яти торгових точках мережі, розташованих у семи російських містах: Москві (три магазини), Санкт-Петербурзі, Казані, Тольятті, Волгограді, Нижньому Новгороді та Краснодарі. Водночас онлайн-замовлення або попереднє бронювання цих товарів не передбачені. У компанії "Твое" відмовилися пояснювати, яким чином і за якою схемою здійснюються поставки продукції Inditex.

