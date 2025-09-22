logo

Потери, о которых молчат: жена оккупанта дала интересные показания
НОВОСТИ

Потери, о которых молчат: жена оккупанта дала интересные показания

«Группы заходят и не выходят»: жена пропавшего военного рассказала о критических потерях на фронте

22 сентября 2025, 18:57
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Ситуация на передовой остается очень сложной. Об этом свидетельствуют показания родственников российских военнослужащих, попавших в зону боевых действий. Как сообщил журналист Юрий Бутусов, супруга одного из бойцов, уже три месяца числящегося пропавшим без вести, поделилась информацией о катастрофических потерях среди штурмовых подразделений.

Потери, о которых молчат: жена оккупанта дала интересные показания

Потери на войне армии рф

Анастасия Варламова рассказала, что, по словам ее знакомого, почти все группы, которые отправляются в наступательные действия, не возвращаются обратно. "Это ужас! Группы заходят и не выходят… Шансы вернуться живым — минимальные", — подчеркивает женщина.

По ее словам, российские военные бросаются в бой под массированными атаками украинских дронов. При этом основным вооружением солдат остаются только автоматы, что делает их фактически беззащитными против современных средств поражения.

Варламова подчеркивает, что в таких условиях надежда для семей военных на возвращение их близких почти отсутствует. Ее слова отражают всеобщую атмосферу паники и отчаяния среди семей, чьи мужчины и сыновья оказались на передовой.

Источник: https://t.me/ButusovPlus/23115
