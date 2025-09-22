Ситуация на передовой остается очень сложной. Об этом свидетельствуют показания родственников российских военнослужащих, попавших в зону боевых действий. Как сообщил журналист Юрий Бутусов, супруга одного из бойцов, уже три месяца числящегося пропавшим без вести, поделилась информацией о катастрофических потерях среди штурмовых подразделений.

Потери на войне армии рф

Анастасия Варламова рассказала, что, по словам ее знакомого, почти все группы, которые отправляются в наступательные действия, не возвращаются обратно. "Это ужас! Группы заходят и не выходят… Шансы вернуться живым — минимальные", — подчеркивает женщина.

По ее словам, российские военные бросаются в бой под массированными атаками украинских дронов. При этом основным вооружением солдат остаются только автоматы, что делает их фактически беззащитными против современных средств поражения.

Варламова подчеркивает, что в таких условиях надежда для семей военных на возвращение их близких почти отсутствует. Ее слова отражают всеобщую атмосферу паники и отчаяния среди семей, чьи мужчины и сыновья оказались на передовой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что по заявлению испанской компании Inditex об отсутствии планов возвращаться на российский рынок, в РФ снова появилась одежда ее брендов. Как сообщает РБК Петербург, в сети магазинов "Твое" начали продавать продукцию Zara, заявлению испанской компании Inditex об отсутствии планов возвращаться

Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti Ta Oysho.

По данным издания, вещи этих марок можно приобрести в девяти торговых точках сети, расположенных в семи российских городах: Москве (три магазина), Санкт-Петербурге, Казани, Тольятти, Волгограде, Нижнем Новгороде и Краснодаре. В то же время, онлайн-заказ или предварительное бронирование этих товаров не предусмотрены. В компании "Твое" отказались объяснять, как и по какой схеме осуществляются поставки продукции Inditex.

