Неочікуваний поворот: які популярні бренди одягу повертаються в Росію попри санкції

Ткачова Марія
Попри заяви іспанської компанії Inditex про відсутність планів повертатися на російський ринок, у РФ знову з’явився одяг її брендів. Як повідомляє РБК Петербург, у мережі магазинів "Твое" почали продавати продукцію Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti та Oysho.
Відомі бренди повертаються в Росію
За даними видання, речі цих марок можна придбати у дев’яти торгових точках мережі, розташованих у семи російських містах: Москві (три магазини), Санкт-Петербурзі, Казані, Тольятті, Волгограді, Нижньому Новгороді та Краснодарі. Водночас онлайн-замовлення або попереднє бронювання цих товарів не передбачені. У компанії "Твое" відмовилися пояснювати, яким чином і за якою схемою здійснюються поставки продукції Inditex.
До повномасштабного вторгнення Росії в Україну у країні працювало 514 магазинів іспанського ритейл-гіганта. Восени 2022 року права на 245 торгових точок у РФ були передані близькосхідній Daher Group, пов’язаній із родиною Дахер, яка володіє франшизою Inditex у низці країн. Решта 269 магазинів були закриті. Згодом на маркетплейсах Ozon та Wildberries також з’явилися колекції брендів групи.
У Росії тоді провели масштабний ребрендинг: Zara перетворилася на Maag, Bershka — на Ecru, а Pull&Bear — на DUB. Попри це, оригінальні речі продовжили завозити через паралельний імпорт та "сірі" схеми.
У червні 2025 року генеральний директор Inditex Оскар Гарсія Масейрас у коментарі Financial Times підкреслював, що компанія не бачить умов для повернення в Росію. Тим не менш, РФ залишається одним із найважливіших ринків для бренду: до 2022 року він був другим за обсягом прибутку після Іспанії та забезпечував 8,5% загального доходу.
Таким чином, повернення продукції Inditex у російські магазини через "Твое" може свідчити про використання нових неофіційних каналів постачання, попри санкції та офіційну позицію самої компанії.