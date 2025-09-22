logo_ukra

Цей час настав: про що благає росія
Цей час настав: про що благає росія

Росія вимагає послабити санкції на авіазапчастини та знову прагне увійти до керівного органу ІКАО

22 вересня 2025, 17:56
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Росія намагається використати міжнародні майданчики для зняття обмежень, запроваджених Заходом після початку повномасштабної війни проти України. Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела, представники РФ під час сесії Асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) у Монреалі звернулися до провідних світових гравців із проханням послабити санкції на постачання авіаційних запчастин.

Цей час настав: про що благає росія

Санкції проти Росії

У Москві називають ці обмеження "незаконними примусовими заходами" та стверджують, що вони нібито ставлять під загрозу безпеку польотів і суперечать міжнародним авіаційним правилам. Санкції, введені у лютому 2022 року, закрили доступ Росії до закупівлі нових літаків та комплектуючих для понад 700 повітряних суден Airbus і Boeing, що перебувають у російських авіакомпаній. У результаті перевізники РФ змушені шукати деталі через непрямі канали, використовуючи "сірі" схеми постачання.

Окрім цього, Росія намагається повернутися до керівного складу ІКАО, претендуючи на місце у Раді організації. Попередня спроба у 2022 році завершилася невдачею після повномасштабного вторгнення в Україну. Цього разу кандидатуру Москви вже відкрито оскаржує Канада, заявивши, що не підтримає її обрання.

Таким чином, Росія намагається водночас домогтися пом’якшення санкційного тиску та відновити свій вплив у міжнародних авіаційних структурах. Однак позиція західних держав свідчить про те, що її спроби можуть знову зазнати провалу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у системі російських тюрем та колоній зафіксовані факти співучасті медичного персоналу у катуваннях. Про це йдеться у новому звіті спеціальної доповідачки Ради ООН з прав людини Маріани Кацарової, повідомляє Bild



Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/russia-asks-un-aviation-agency-icao-ease-sanctions-over-safety-concerns-2025-09-22/
